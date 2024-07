Nuove Ibis Ripmo e Ripley

Ibis presenta le nuove Ripmo e Ripley.

[Comunicato stampa] Ibis presenta la nuova generazione di due bici che hanno segnato la storia del brand californiano; Ripmo, giunta alla terza generazione e Ripley, arrivata alla quinta. Entrambe le bici crescono e si adeguano agli ultimi standard, ricevendo importanti aggiornamenti ma senza perdere i contenuti e l’appeal unici di Ibis. Il marchio di Santa Cruz è alla costante ricerca di soluzioni sempre più raffinate e continua a tracciare la rotta nel segmento delle trail bike di alta gamma con telaio full carbon, iniziata con la prima e rivoluzionaria Mojo nel 2005 e proseguita nel 2010 con la Mojo HD, la prima enduro in carbonio con escursione da 160mm.







.

Una taglia in più

Ripmo 3 e Ripley V5 saranno disponibili nelle classiche taglia dalla S alla XL, alle quali si aggiunge però la XM, ovvero “Extra medium”, a misura a cavallo tra M ed L che spesso manca per il fit perfetto del biker medio, specialmente nei mercati dell’Europa mediterranea. La nuova XM è destinata, secondo le tabelle, a stature comprese tra 173 e 183 centimetri.

Due pietre miliari

Ripley e Ripmo sono due bandiere di casa Ibis; la prima è ricordata per aver segnato una svolta tecnologica ed un taglio netto con il passato delle antenate Mojo, aprendo una nuova strada nel segmento delle trail bike leggere e performanti sia in salita che in discesa. La Ripmo (il suo nome sancisce l’unione tra Ripley e Mojo) è stata una vera e propria rivoluzione che ha fatto capire al mondo intero quanto l’agilità fosse più importante delle grandi escursioni, grazie anche alle ottime prestazioni nelle gare della Enduro World Series.

Le nuove versioni di Ripmo e Ripley mantengono ben salde le caratteristiche di casa Ibis, ad iniziare dallo schema di sospensione DW-Link, ideato da Dave Weagle e sviluppato ininterrottamente da vent’anni. Come per i precedenti modelli, il carro si muove grazie ad un link inferiore montato su boccole DU, unito a quello superiore con i classici cuscinetti a sfera.

Ripmo 3

La terza generazione di Ripmo eredita dalle versioni precedenti le caratteristiche principali, evolvendosi senza stravolgere i concetti di base che hanno sempre caratterizzato il successo di questo modello. L’escursione posteriore arriva a 150mm e quella anteriore a 160. Il tubo sterzo è inclinato di 64.5°, mentre l’angolo del tubo sella varia dai 76.5° a 77.5° in base alla misura del telaio. Anche la misura delle ruote segue l’andatura delle taglie: S ed M sono proposte in versione mullet (29” anteriore, 27.5” posteriore), le altre misure con ruote 29”.

Ripley V5

La Ripley cresce con la quinta generazione e, dopo quattro versioni con 120mm di escursione, sale a 130mm. Aumenta anche l’escursione anteriore, che ora arriva a 140mm e le ruote di serie sono entrambe da 29 pollici. C’è però la possibilità di montare al posteriore una ruota 27.5” semplicemente invertendo la posizione dei flip chips sul carro. L’angolo del tubo sterzo è di 64.9° per tutte le taglie, mentre angolo del tubo sella, foderi bassi, altezza del movimento centrale e cinematica variano a seconda della misura.

Spazio portaoggetti interno al telaio

Ripmo 3 e Ripley V5 non sono rivoluzioni, ma raffinate evoluzioni di due modelli che hanno segnato la storia recente di Ibis. Tra i tanti dettagli su cui il team di progettisti ha lavorato nell’headquarter di Santa Cruz c’è un nuovo spazio ricavato all’interno del telaio, accessibile grazie ad uno sportello con un meccanismo di blocco ed apertura; presto sarà disponibile una borsetta appositamente studiata in collaborazione con Cotopaxi per trasportare nel telaio oggetti utili come camere d’aria o leve per i copertoni.

Garanzia a vita

Su entrambi i modelli Ibis applica la garanzia a vita sul telaio e sulle boccole DU (montate sul link inferiore), il che certifica l’altissimo standard di qualità raggiunto dalla produzione.

Prezzi

Telaio Ripmo3: 4599€

Telaio Ripley V5: 4299€

Ripmo 3 completa a partire da 6299€

Ripley V5 completa a partire da 6299€

Ibis