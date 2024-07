Due nuovi percorsi ufficiali attorno al massiccio del Gottardo

Mentre in Veneto si demoliscono sentieri con i soldi della comunità europea, si danno multe sui Lessini, o si riduce un parco nazionale ad un museo all’aria aperta, ed in Liguria invece di mettere a posto i sentieri si chiude tutti indiscriminatamente, c’è chi ritiene la bicicletta una risorsa. Il Gottardo è un posto fantastico per girare in mountain bike, forse delle volte troppo tecnico. Per questo motivo i sentieri escursionistici già esistenti sono stati adattati alle MTB ed ora è possibile fare il giro del massiccio, con i suoi famosi passi, usando per le risalite l’iconico autobus giallo della Posta svizzera e seguendo la cartellonistica e/o la traccia GPS che trovate in fondo all’articolo.

[Comunicato stampa] Con il percorso 84 “St. Gotthard Vier-Pässe Bike” e, in direzione opposta, il percorso 85 “St. Gotthard Fünf-Pässe Bike”, nascono due nuovi grandi classici nel mondo Bike in Svizzera. I nuovi percorsi offrono discese in mountain bike dai passi Furka, Novena, Lucomagno, Passo del Sole e Oberalp. Con l’ausilio dei servizi pubblici per le risalite, è possibile completare il giro del Gottardo su due percorsi molto suggestivi e paesaggisticamente spettacolari, per un totale di quasi 182 chilometri.







.

I percorsi bike del San Gottardo n. 84 e n. 85 sono progetti di punta nell’ambito della Nuova politica regionale (NPR) della Confederazione. Come progetto NPR sovraregionale unico in Svizzera, la cooperazione coinvolge quattro cantoni di tre regioni linguistiche (Uri, Grigioni, Vallese e Ticino), quattro regioni (Urserntal, Surselva, Obergoms e Bellinzona e Valli) con le loro organizzazioni turistiche, undici comuni e patriziati, nonché vari enti interessati come il CAS e gli impianti di risalita.

Il coordinamento e il finanziamento dei lavori concettuali del progetto sono stati realizzati dal Programma San Gottardo (PSG), e dall’Ente regionale per lo sviluppo Bellinzonese e Valli (ERS-BV) per la parte ticinese, con il supporto tecnico della società BikePlan. La Confederazione e i Cantoni finanziano un totale di circa 700.000 franchi attraverso il PSG, mentre i costi totali per la pianificazione e la realizzazione ammontano a poco meno di 3 milioni di franchi. I partner del progetto sono stati responsabili della valorizzazione e della segnaletica dei percorsi. Per la realizzazione, i partner del progetto hanno investito circa 2,3 milioni di franchi.

Con il completamento della segnalazione dei percorsi n. 84 e n. 85, a partire dall’estate del 2024 tutti gli appassionati potranno usufruire dei percorsi intorno al San Gottardo con una grande quantità di single trails. Gli itinerari si snodano in gran parte lungo i sentieri escursionistici esistenti, che sono stati puntualmente adattati per la mountain bike. Per completare la costruzione degli altri tratti e coinvolgere tutti gli operatori del trasporto pubblico interessati, occorreranno ancora circa due anni. Ciononostante, il tour può già essere percorso lungo lo straordinario paesaggio d’alta montagna. Grazie all’utilizzo di sentieri esistenti, l’impatto sulla natura e sul paesaggio viene ridotto al minimo.

I due percorsi mountain bike del San Gottardo sono rivolti agli sportivi che amano la montagna e la natura, amano affrontare le discese e sono alla ricerca di esperienze uniche sui passi alpini. Questa nuova offerta mira a posizionare la regione del San Gottardo come la destinazione ideale per la mountain bike nel cuore della Svizzera. L’obiettivo è quello di generare un nuovo valore aggiunto e aumentare la competitività della regione del Gottardo proponendo un’offerta accattivante e un’infrastruttura di alta qualità adatta alle esigenze della clientela di riferimento. È nato un nuovo classico della mountain bike.

I 4 Passi

I 5 Passi