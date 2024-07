Bici della settimana: la Santacruz Hightower di Taso666

Una Santacruz HIghtower customizzata a dovere e con ruote assemblate dal negoziante.





Montaggio



.

Telaio: Santa Cruz Hightower v3 CC taglia L

Forcella: RockShox Lyrik Ultimate 160 mm

Ammortizatore: RockShox Super Deluxe Ultimate

Serie sterzo: Cane Creek Forty

Guarnitura: Sram X01 Eagle 170 mm

Corona: SRAM X-Sync 2 30T

Cambio: SRAM X01 Eagle

Manettino: SRAM X01 Eagle con adattatore Bike Yoke

Cassetta: SRAM XX1 10-50T

Catena: SRAM XX1 Eagle

Movimento centrale: SRAM DUB

Pedali: OneUp Components Alluminium Pedals

Ruote custom assemblate da Simone di 365 Bike Store ad Abano Terme (PD)

Mozzi: DT Swiss 240 classic (corpetto ruota libera RATCHET EXP 36)

Cerchio anteriore: DT Swiss XM 481

Cerchio posteriore: DT Swiss XM 421

Raggi: Sapim incrociati in terza (28 all’anteriore e 32 al posteriore)

Gomma anteriore: Maxxis Assegai 29×2,5 WT 3C MaxxTerra EXO

Gomma posteriore: Maxxis Minion DHR II 29×2,3 EXO

Freni: Shimano XTR Trail

Disco anteriore: Shimano Ice-Tech Ø203 con pastiglie organiche

Disco posteriore: Shimano Ice-Tech Ø180 con pastiglie metalliche

Manubrio: OneUp Components Carbon rise 20 mm

Stem: OneUp Components lunghezza 35 mm

Manopole: ODI Longneck V2.1 lock-on

Reggisella: OneUp Components V3 Dropper Post 180 mm

Sella: SDG Bel Air v3 carbon

Borraccia: Fidlock 590

Adesivi: SpeedyDecal

Peso: 14,2 kg (come in foto ma senza borraccia e con 100 ml di lattice per ruota)

Costo: 7600€

