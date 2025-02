Bici della settimana: la RDR Ares 1.2 di Ide84

Dice il propietario: “Lascio parlare le immagini, documentano da sole lo sforzo profuso in questo progetto al quale ho dedicato tempo e energie. La “parola d’ordine” era “solo carbonio, titanio e lavorazioni dal pieno. Priorità al Made in Italy e al Made in Europe“.





Telaio: Tg. M: Rdr Ares 1.2 – versione “World Cup” – adesivi Neri “minimal” Rocker in alluminio sagomato “a mano” by Rdr Assi passanti e viteria: Full titanio della Torneria Meti di Codeluppi Dante

Ammortizzatore: CaneCreek modello IN Line G2 Air 165 x 40 attacco trunnion

Movimento Centrale: Center Power Gallo Moto in titanio

Guarnitura: CaneCreek modello eeWings 170 mm versione MTN in Titanio

Corona: Gemini modello RigeL – 34 denti

Forcella: Bright Racing Shocks modello XC0 – Acad 8 – Escursione 110 mm

Ruote: Race Factory canale Anteriore 31.5 + Posteriore 28.5

Mozzi Racefactory – Raggi Berd – cuscinetti ceramici

Copertoni: ONZA Porcupine 29 x 2.4 Anteriore + Lattice Stan’s No Tubes ONZA Svelt 29 x 2.3 Posteriore + Lattice Stan’s No Tubes

Freni: TrickStuff Direttissima cromati – Pinza C42 anteriore Pinza C22 flat-mount posteriore + SendHit adesivo per leva freno + pastiglie Braking carbo-metalliche + tubo in treccia Goodridge

Dischi: BRAKING modello EPTA Stage 0 – 180 mm + 160 mm

Sella: Selle Italia SLR edizione Dallara

Reggisella telescopico: BikeYoke modello Divine SL – 125 mm – 31,6 mm + comando BikeYoke Triggy Alpha

Manubrio integrato: Fsa modello KFX SIC

Shifter: 1 comando Zirbel + Sram Blipbox

Deragliatore posteriore + catena + cassetta: Sram XX SL ( cassetta 10-52 )

Manopole: Esi Grips modello Chunky nere

Campanella: SpurCycle

Pedali: Xpedo modello M-Force 8 Titanio

Porta borraccia: Alpitude modello Superleggero Ti

Trattamento nano-tecnologico su tutta la bici made by Manna detailing

Peso bici: 11,2 Kg come in foto

Grazie a Lionphotography1985 per le foto.

