Brage Vestavik in Alaska

Seguendo le orme delle icone del freeride in discipline come lo sci e lo snowboard, Brage porta il suo riding verso l’ignoto, un viaggio di auto-esplorazione, testando i limiti delle possibilità in sella a una mountain bike.

“Planet Alaska” è più di un semplice film; è una testimonianza dello spirito implacabile di Vestavik e della sua dedizione al mestiere. È un’ode al vero freeride, che ridefinisce ciò che è possibile nel mondo della mountain bike e consolida il riconoscimento di Brage come innovatore e rider di nuova generazione.







Foto di Ale di Lullo