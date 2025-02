‘La La Land’ – Brandon Semenuk

Brandon Semenuk ci porta a “La La Land” con uno dei suoi fenomenali video.

Benvenuti a La La Land, un’increspatura onirica nella realtà, un paradiso personale costruito da zero, dove l’immaginazione non conosce limiti. Questo progetto è stato girato senza meta nel corso delle ultime estati, catturando un accumulo di momenti speciali in bicicletta e condivisi con gli amici più cari, tra cui Paul Genovese e Ryan Howard, nel luogo che chiamo casa.







Questo rifugio è la mia fuga, un mondo di sogni, creatività e illusioni. Qui il tempo si ferma e il confine tra immaginazione e realtà si confonde. È il luogo in cui posso veramente staccare la spina, cavalcare, creare e vivere pienamente il momento.