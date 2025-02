Perché i freni da bagnati fischiano? Me lo chiedo ogni volta che finisco nella neve, piuttosto spesso in questo periodo, e il rumore dei miei freni sembra voler svegliare i morti. Avete mai sentito dei barriti simili provenire da automobili o moto? Chiaro, lì le dimensioni dei freni e dei dischi sono maggiori, ma è possibile che non sia mai stata trovata una soluzione a questo problema sonoro sulle bici? Cambiare le pastiglie può aiutare, ma non toglie del tutto il rumore. Avete trovato qualche espediente che funziona?