Bici della settinama: la Santa Cruz Megatower di GianTheSantaBoy

Il suo nickname dice già molto, ma lui stesso aggiunge: “Tanto desiderata da quando l’ho provata per ben 3 giorni di fila al Bike Opening di Sölden 2023 finalmente è arrivata esattamente come la sognavo. Sempre stato fun delle Santa Cruz ho fatto la “gavetta” con la Bronson C V3 2019 160/150mm 27.5, passando alla Nomad 5 CC 2021 180/170mm e ora lei. Non potevo chiedere di meglio. Good job Santa Cruz.”

Montaggio

Telaio: Santa Cruz MegaTower CC V2 2024

Taglia: Large (L)

Forcella: EXT Era V2.1 170mm

Serie sterzo: Chris King DS3

Ammortizzatore: EXT E-Storia 230×65 (portando l’escursione post a 170mm)

Molla: EXT SuperLight V2 C65 425lbs

Gruppo Sram XX1 AXS 1x12V

Gabbia cambio: MPM Exchange! (Silver/Black)

Corona: Sram 32T

GuidaCatena: OneUp

Movimento centrale: Praxis M30

Guarnitura: Praxis Girder M30 Carbon 165mm

Pedali: Flat Spank F200

Reggisella: RockShox Reverb Stealth 150 AXS

Sella: Fizik Vento R5 (ora sostituita con una più comoda San Marco Shorty)

Attacco manubrio: Burgtec Enduro MK3 42mm

Manubrio: Santa Cruz 800mm (tagliato a 780mm)

Manopole: Santa Cruz

Freni: Hope Tech 4 V4 Black/Silver

Dischi: Flottanti Hope Silver 203mm ant + 203mm post

Cerchi: Santa Cruz Reserve 30 HD I9 Hydra

Mozzi: Industry Nine Hydra

Gomme: Continental Argotal FR 29×2.4 Enduro Casing + Continental Kryptotal RE 29×2.4 Enduro Casing

Parafango: Sölden gadget

Protezione movimento centrale: by RockGuardz Pellicola: by Chameleon Skin lucida







