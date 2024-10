Bici della settimana: la Bold Linkin LT di Gionnired

Le bici della settimana customizzate e fotografate bene come questa fanno battere forte il cuore di ogni biker! Ecco cosa dice Gionnired: “La mia nuova bici trail/enduro completamente custom, a partire dal telaio, unico nel colore e nelle grafiche. Gli stickers della forcella li ho disegnati apposta per riprendere lo stile della scritta Bold.”





Montaggio



.

Telaio: Bold Linkin LT

Taglia: M

Forcella: Formula Selva R 160mm

Ammortizzatore: FOX NUDE 5T Factory EVOL 150mm

Guarnitura: SRAM X0 T-Type Eagle

Corona: SRAM X0 Eagle 32T

Deragliatore: SRAM X0 T-Type Eagle AXS

Cassetta: SRAM X0 XS1295 / 10-52T

Manettino: SRAM AXS POD Controller

Catena: SRAM XX SL Eagle Transmission Flattop

Pedali: Burgtec Penthouse MK5 Rhodium Silver

Reggisella: Syncros Duncan Dropper Post 1.5S 180mm

Sella: Syncros Belcarra V 1.5 Neo Cut Out

Attacco manubrio: Burgtec MK3 Enduro Rhodium Silver 42.5mm

Manubrio: Beast Components Riser Carbon 25 – 35mm

Manopole: PNW Loam

Freni: Formula Cura 4 (anteriore) + Formula Cura (posteriore)

Dischi: Formula 203mm + 180mm

Cerchi: Zipp 3zero Moto Carbon

Mozzi: Zipp ZM1 Gomme: Schwalbe Magic Mary Supertrail Ultrasoft + Tacky Chan Supertrail Soft 29×2.4

Varie ed eventuali: Save the day Kit, Multitool Bold, TracLoc Remote system, SRAM TyreWiz

Peso: 15 Kg incluso Save the day kit

Proponi la tua bici per questa rubrica