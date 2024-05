[Highlights] Ronan Dunne e Marine Cabirou vincono in Polonia

La coppa del mondo di DH ha fatto il suo debutto in Polonia questa settimana, quando i migliori atleti gravity hanno affrontato il tracciato di Bielsko-Biała, ricco di salti, radici e sezioni forestali piene di roccia.

Dopo un forte acquazzone mattutino, il sole è uscito in tutta la sua forza per le finali della Coppa del Mondo UCI Downhill Elite, ma le condizioni non erano prive di difficoltà. Sulle sezioni superiori esposte e asciutte del tracciato, lo sterrato si è sgretolato a causa del costante martellamento dei mezzi da gara, mentre le sezioni in legno sono rimaste umide, rendendo estremamente difficile la scelta degli pneumatici.







Tutto ciò non ha però scoraggiato Marine Cabirou (Scott Downhill Factory) e Ronan Dunne (Mondraker Factory Racing), che hanno sfruttato tutta la loro esperienza in Coppa del Mondo UCI per familiarizzare con il percorso sconosciuto e spingere le loro biciclette al limite per conquistare la vittoria.

Ronan Dunne (Mondraker Factory Racing) ha offerto una prestazione sicura e controllata per conquistare la sua prima vittoria in assoluto in Coppa del Mondo UCI di DH. Il ventunenne irlandese ha pilotato il suo prototipo di Mondraker lungo il percorso con il suo stile caratteristico e tagliente.

Un altro irlandese è stato in testa per la maggior parte della finale maschile: Oisin O’Callaghan (YT Mob), con un tempo sufficiente per il 10° posto di giornata.

Benoît Coulanges (Dorval AM Commencal) ha infine infranto i sogni del 21enne di ottenere la seconda vittoria in Coppa del Mondo UCI. La corsa del francese è stata la prima a rientrare nella barriera delle 2:57 ed è stata sufficiente a farlo salire sul podio al quarto posto, migliorando il sesto posto ottenuto a Fort William.

La permanenza di Coulanges in sull’hot seat è stata però di breve durata. È arrivato Loïc Bruni (Specialized Gravity). Il vincitore della Coppa del Mondo UCI Downhill 2023 aveva iniziato la sua stagione con una vittoria in Scozia e sembrava aver superato una caduta nelle semifinali di ieri. Nella prima frazione ha guadagnato 1,2 secondi su Coulanges.

Il qualificato a sorpresa del sabato, Lachlan Stevens-McNab (Union – Forged by Steel City Media), è sembrato dare seguito alla sua ottima prova in semifinale, staccando Bruni fino al quarto intermedio, fino a quando non è stato riportato a terra da una perdita della ruota anteriore su un innocuo pezzo di pista.

Il ventenne campione nazionale neozelandese ha dimostrato che era possibile battere il tempo di Bruni, e Dunne l’ha fatto. L’irlandese ha chiuso una manche finale in cui è stato il più veloce in tre dei quattro intertempi (e il secondo nell’altro), battendo Bruni per soli 0,64 secondi.

I tre corridori rimasti in gara non hanno saputo rispondere alla corsa dominante di Dunne: Luca Shaw (Canyon CLLCTV Factory Team) ha chiuso al sesto posto, Loris Vergier (Trek Factory Racing Gravity) ha recuperato il terzo posto nonostante un piede a terra e il compagno di squadra Dakotah Norton (Mondraker Factory Racing) è sceso al 31° posto dopo essere scivolato all’inizio del primo settore su una chiazza di bagnato.

Risultati uomini elite

Marine Cabirou ha avuto una gara deludente per i suoi standard a Fort William, finendo fuori dal podio e con molto da fare per sfidare Valentina Höll (YT Mob) nella classifica generale della Coppa del Mondo UCI. Tuttavia, sembra essersi lasciata alle spalle l’esordio stagionale scozzese, arrivando in Polonia come una delle atlete più costanti sul percorso dei Monti Beskid.

Il terzo posto nelle qualifiche e nelle semifinali di sabato è stato il segno che Cabirou non era in Polonia per fare numero e, arrivando alle finali con le sole Tahnée Seagrave (Canyon CLLCTV FMD) e Höll, sapeva che avrebbe dovuto migliorare di più di tre secondi il suo tempo in semifinale per scalzare l’allora leader della corsa Camille Balanche (Dorval AM Commencal) dal posto d’onore.

Dopo una prima parte costante, la ventisettenne è cresciuta in fiducia durante la manche, mettendo in campo tutta la sua potenza per imprimere un ritmo impressionante nella parte bassa, sufficiente per conquistare il primo posto. Seagrave è sembrata in vena di riscaldamenti, trovando quasi un secondo alla prima frazione intermedia, ma la britannica risorta si è sganciata dai pedali nella sezione tecnica del bosco, perdendo slancio e tagliando il traguardo in quinta posizione.

E poi c’era Höll. La Campionessa del Mondo UCI Downhill 2023 si è lasciata alle spalle la rottura della catena nelle qualifiche e ha fatto segnare il miglior tempo in semifinale, con Aaron Gwin che ha detto in telecronaca che era “poteva perderla solo lei”. La 22enne è partita in modo incredibilmente potente dal cancelletto di partenza, ma la sua corsa è finita così presto come era iniziata: una caduta nel primo settore l’ha fatta precipitare in classifica. La vincitrice della serie dello scorso anno non è una che si arrende e si è rimessa subito in sella, ma non si è trattato di un recupero miracoloso, bensì di una limitazione dei danni: l’austriaca è tornata a casa sesta.

Risultati Donne Elite

Risultati Junior uomini | Junior donne