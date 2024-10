[Highlights] Brosnan e Cabirou vincono a MSA

Troy Brosnan (Canyon CLLCTV Factory) ha conquistato una drammatica e sentita vittoria nella finale elite della UCI Downhill World Cup maschile a Mont-Sainte-Anne, in Quebec (Canada), mentre Marine Cabirou (Scott Downhill Factory) ha tenuto il meglio fino all’ultimo per vincere in Canada e conquistare il secondo posto nella classifica generale femminile.

Uomini elite







L’unico altro assaggio di vittoria in Coppa del Mondo UCI di Brosnan è stato nel 2021, seguito da una serie di vittorie sfiorate e anche la sua partecipazione in Quebec era in dubbio a causa della nascita della sua bambina Madison, avvenuta appena sei settimane fa, alla fine di agosto. L’australiano si è qualificato come il più veloce a Mont-Sainte-Anne, ma una leggenda in partenza ha dominato le prime fasi della gara. Greg Minnaar (Norco Factory Racing) ha disputato una gara relativamente pulita nella sua ultima apparizione in Coppa del Mondo UCI e ha ricevuto un’accoglienza da eroe lungo tutto il percorso.

Minaar ha detto dopo: “Non potrei essere più grato al pubblico che è venuto oggi, il tempo non è dei migliori ma mi hanno sostenuto per tutto il percorso. La partenza non è stata delle migliori, sono andato in stallo alla prima curva e ho cercato di riprendere il ritmo, ma la pista era un po’ più scivolosa di quanto pensassi. Ma la folla era impazzita, mentre perdevo l’appoggio sulle rocce, sentivo gridare il mio nome, hanno fatto il tifo per tutto il percorso. Non li ringrazierò mai abbastanza; qui mi sento a casa”.

Unico italiano in finale era Davide Palazzari che ha concluso 22°.

Donne elite

Il secondo posto assoluto era ancora in palio nella gara femminile élite, con Tahnée Seagrave (Canyon CLLCTV Factory) in sella con una mano infortunata e Cabirou come sfidante.

Una delle prime a partire, Seagrave ha fatto un grande salvataggio nella sezione finale, ma ha perso sei secondi fondamentali, il che significa che si è piazzata dietro Mille Johnset (Canyon CLLCTV Factory) e si è guadagnata un’attesa nervosa. Pochi minuti dopo, è stato il turno di Cabirou. Ha spinto a fondo nell’esposta sezione di apertura e ha concluso in bellezza per passare al primo posto con 1,423 secondi.

Questo il calendario della coppa del mondo di DH del 2025.