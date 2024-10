Danny MacAskill: Campus

Essere un dipendente Adidas comporta molti vantaggi. Uno dei vantaggi più ovvi è il campus adidas, una struttura unica nel suo genere, con un’architettura altrettanto unica e la presenza di atleti di fama mondiale che vanno e vengono ogni giorno. Circondata da spazi aperti, si possono trovare aree dedicate allo sport e all’allenamento di qualsiasi tipo, oltre ad aree di relax e zone picnic. Ognuna di queste aree è stata progettata per migliorare il lavoro di squadra, la creatività e l’equilibrio tra lavoro e vita privata, ma anche per prepararsi ad eventi sportivi in ​​giro per il mondo. Solo quest’anno atleti olimpici, stelle internazionali del rugby e la nazionale di calcio tedesca si sono allenati nel campus.







.

Il campus adidas non è soltanto un luogo in cui lavorare sodo e sviluppare prodotti leader di mercato, ma è anche un luogo progettato per ispirare e accendere la creatività. E quando si tratta di creatività, nessun atleta si è spinto oltre ai limiti quanto ha fatto Danny MacAskill nel suo ultimo progetto. 15 anni dopo Inspired Bicycles, il progetto che ha reso Danny MacAskill un nome familiare in giro per il mondo, Danny torna a ricordarci di cosa è capace.

Questa volta, tuttavia, il campus World Of Sport è il parco giochi ed il canvas su cui condividere il suo stile e la sua creatività. I suoi trick sono perfettamente calibrati: uno stile “effortless” abbinato a una progressione mostruosa di tricks. Tavoli, rail, tetti, attrezzi da palestra e molte altre strutture diventano il suo parco giochi naturale e, naturalmente, lo stile inconfondibile di Danny ci tiene incollati allo schermo per tutti i 4 minuti di questo nuovo video, che culmina con il finale esplosivo del suo “flat drop front flip” da oltre 10 metri nel lago del campus.

“La prima volta che ho visitato il campus, ho subito iniziato a sognare linee da affrontare in bici nella mia mente. In bici sui tetti, sulle ringhiere, sai, è uno spazio davvero interessante. Non chiunque può andarci! Non appena vedi quel grande edificio dall’architettura unica, immagini immediatamente le diverse cose che potresti fare lassù, in sella ad una bici. Quindi, è stato bello arrivare finalmente qui per farlo davvero.”

– Danny MacAskill, adidas Five Ten Athlete