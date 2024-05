Kriss Kyle vs Danny Macaskill Game Of Bike

Cosa fanno le due leggende scozzesi quando la Coppa del Mondo UCI di Downhill si svolge a Fort William? Naturalmente con una sfida unica prima dell’evento. Il trituratore di BMX e MTB Kriss Kyle e il mago del trial Danny MacAskill si incontrano per un’epica prova di forza sulla strada per Fort William, scavando a fondo nel bagaglio di trucchi dei loro rispettivi background ciclistici. Sia Kriss che Danny hanno stili definiti che hanno influenzato non solo le loro discipline, ma anche il mondo della bicicletta in generale. Per questo, naturalmente, scelgono il minimo comune denominatore per la loro sfida “Game of Bike”, affrontandosi su classiche mountain bike da trail.







.