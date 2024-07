Nuova Specialized Status 2

Specialized presenta la nuova Status 2, una bici in alluminio da enduro che strizza l’occhio ai giovani, anche grazie alla nuova taglia S0, pensata per i rider al di sotto dei 150 cm di statura.

[Comunicato stampa] La Status 2 non è una bici comune. Anche se riceve lo stesso livello di ingegneria delle nostre Stumpjumper o Epic, la differenza sta nella sua intenzione. Progettata per essere semplice e pronta a tutto, la Status 2 offre prestazioni eccezionali su qualsiasi terreno. Il team Ride Dynamics ha sviluppato una cinematica avanzata e una geometria perfetta per una bici scattante e vivace, ideale tanto per i singletrack tecnici quanto per saltare sulle radici. La sospensione premium e i freni potenti sono stati selezionati per garantire durabilità e prestazioni superiori.







.

Versatilità Senza Compromessi

La Status 2 esplora e supera i limiti delle mountain bike. È perfetta per il trail, il park, la città e qualsiasi altro terreno. Con una geometria trail aggiornata e aggressiva, foderi posteriori corti ma scalabili, offre la giusta compostezza quando serve e la libertà di fare ciò che vuoi quando lo desideri. Un angolo del tubo sella più ripido ti mantiene in posizione centrata, rendendo la pedalata piacevole e senza limiti.

Scelta Personalizzata

Disponibile nelle versioni da 140mm, 170mm e una opzione DH da 170mm, puoi scegliere la tua Status 2 in base all’escursione o alla configurazione che meglio si adatta al tuo stile di guida. Ogni modello è dotato di un telaio in lega M5 e robuste ruote in lega. Sospensioni resistenti, freni potenti e opzioni di trasmissione popolari completano la configurazione, rendendola ideale per chi spinge i limiti della progressione.

Ruote Miste e Tuning Specializzato

La Status 2 mantiene la configurazione con ruote miste: una stabile ruota anteriore da 29” e una maneggevole ruota posteriore da 27.5”. Ogni Status 2 riceve una regolazione speciale dell’ammortizzatore dal nostro team di Specialized Ride Dynamics, garantendo una perfetta armonia con la cinematica della bici.

Personalizzazione e Nuove Taglie

Ogni modello di Status 2 è dotato di flip chips che permettono di regolare la geometria del telaio. Le bici vengono spedite in posizione alta, ma possono essere regolate per una posizione più bassa e aperta. La nuova taglia S0 è perfetta per rider sotto i 150 cm, con una piattaforma ruote miste 27.5”/26” e caratteristiche progettate specificamente per rider più piccoli.

La Status 2 è molto più di una semplice bici da trail. È una dichiarazione di versatilità e durabilità, pronta per qualsiasi avventura, ovunque tu decida di andare. Lascia che la Status 2 ti accompagni e scopri un nuovo modo di vivere la tua passione per la mountain bike.

Geometria Specialized Status 2

Prezzi Specialized Status 2

Status 2 170 DH: 4.200€

Stats 2 170: 3.700€

Specialized