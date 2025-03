Nuova sella Specialized Phenom Pro Mirror

Specialized presenta la nuova sella Phenom Pro Mirror, stampata in 3D e pensata anche per la mountain bike.

[Comunicato stampa] Fino al 28% di pressione in meno nei punti critici. Come suona? Grazie alla combinazione della metodologia Body Geometry, progettata ergonomicamente e supportata da evidenze scientifiche, con l’innovativa tecnologia di stampa 3D Mirror, nasce una nuova generazione di selle che garantiscono comfort e prestazioni superiori. Studi approfonditi dimostrano una riduzione della pressione sulle ossa ischiatiche fino al 28%, proteggendo i tessuti molli e migliorando il flusso sanguigno.





Oggi, la famiglia Mirror si arricchisce di un nuovo membro: la Phenom Pro Mirror, sviluppata fianco a fianco con i migliori atleti del World Tour e della Coppa del Mondo.

“La Phenom Pro Mirror è la mia nuova sella preferita. Mi permette di muovermi con estrema facilità, è incredibilmente comoda e resistente, rendendola perfetta sia per le mie bici da trail che da downhill. Sono entusiasta di aver contribuito ai test e allo sviluppo di questa sella e vederla finalmente prendere vita!”

— Loïc Bruni, 6 volte Campione del Mondo DH

Ergonomia e prestazioni ai massimi livelli

Con una lunghezza di 27 cm (rispetto ai 24 cm della sella Power) e un profilo piatto dal naso alla coda, la Phenom Pro Mirror offre la massima libertà di movimento per una posizione ottimale durante la pedalata. La sua forma permette ai ciclisti di adattare facilmente la propria posizione sulla sella: stabilità sul naso durante le fasi di ritmo e sprint, supporto totale nei movimenti dentro e fuori sella durante le salite.

Grazie alla tecnologia Mirror, la pressione viene ridotta fino al 28% rispetto alle tradizionali selle in schiuma, come dimostrato da studi avanzati di mappatura ad alta risoluzione. La struttura 3D-printed utilizza 20.055 strut e 8.735 nodi, mentre il guscio concavo permette di inserire un’imbottitura Mirror più spessa per un supporto superiore. Per garantire una vestibilità perfetta, la Phenom Pro Mirror è disponibile in due larghezze: 143 mm e 155 mm.

Body Geometry e tecnologia Mirror: la scienza del comfort

Ogni ciclista è unico, ma le sfide in sella sono le stesse: pressione sulle ossa ischiatiche, formazione di tessuto cicatriziale e riduzione del flusso sanguigno. Attraverso studi di mappatura della pressione, test di comfort alla cieca e perfino analisi sul flusso sanguigno, la combinazione tra la metodologia Body Geometry e la tecnologia Mirror non si limita a promettere soluzioni: le dimostra scientificamente.

A differenza delle tradizionali imbottiture in schiuma a densità singola, la tecnologia Mirror consente una regolazione infinita della densità utilizzando un unico materiale. Tuttavia, un materiale è efficace solo quanto il design e l’ingegneria che lo supportano. Grazie alla metodologia Body Geometry, ai dati Retül e a decenni di esperienza, la struttura stampata in 3D è progettata per distribuire il peso su una superficie più ampia, creando un effetto amaca che sostiene il ciclista senza comprimere i tessuti molli circostanti.

Durabilità e sostenibilità

La Phenom Pro Mirror è costruita per durare. L’iniezione di fibra di carbonio riciclata nella scocca in nylon garantisce una sella leggera e resistente. I binari in titanio cavo offrono il perfetto equilibrio tra leggerezza e robustezza, rendendola ideale per il ciclismo su strada, gravel e XC, ma anche abbastanza resistente per l’uso su trail e percorsi accidentati.

Misure e prezzo Specialized Phenom Pro Mirror

143 mm: 262 g

155 mm: 267 g

Prezzo: 320€

