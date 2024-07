Braidot e Berta sono i campioni italiani di XC 2024

Oggi si sono corsi i campionati italiani di cross country a Pergine Valsaugana. Ecco i risultati e come è andata.

[Comunicato stampa] Ci sono “gli ombrellini” allo start della gara maschile Élite del Campionato Italiano Assoluto MTB, con gli assistenti e i meccanici degli atleti a proteggere dal sole cocente del pomeriggio perginese i propri bikers. Nella gara regina è poca l’azione per gran parte della sfida, con il quartetto-talvolta-quintetto di testa formato da Filippo Fontana, Simone Avondetto, Nadir Colledani, Juri Zanotti e Luca Braidot a guidare la corsa. Ad accendersi nel finale è proprio il poliziotto Braidot che “ho attaccato proprio dove volevo, avevo in mente dall’inizio di attaccare durante l’ultima tornata al Bike Park e ci sono riuscito” ha dichiarato all’arrivo.







.

Per lui è decisivo il colpo da campione messo a segno a fine gara, che gli permette di riconfermarsi Campione Italiano e volare ai Giochi Olimpici 2024 con la maglia tricolore sulle spalle. Seconda piazza per il collega e olimpico Simone Avondetto, soddisfatto della sua performance e con la testa a Parigi, mentre chiude il podio Juri Zanotti che ammette: “Luca e Simone ne avevano di più, qui si viene per vincere ma oggi più di così non potevo fare”. Alla sua 30.a e ultima apparizione al Campionato Italiano XCO non è mancato l’idolo di casa Martino Fruet, che all’arrivo ha gioito: “che bello concludere così la mia avventura nel Cross Country, ripenso al primo Campionato disputato nel ’93 e oggi a questo.

Avere 30 anni di meno sarebbe stato bello in gara con questi brillanti atleti, ai quali auguro tutto il meglio per il futuro”. A premiare gli atleti è il presidente federale Cordiano Dagnoni, con il comitato organizzatore della sezione MTB della Polisportiva Oltrefersina a ricevere i complimenti anche dal presidente della sezione Fuoristrada Massimo Ghirotto per l’ottimo allestimento dell’evento più importante della nazione.

La gara XCO femminile è stata spettacolare grazie all’azione messa in campo dalle tre atlete di punta al via: Martina Berta, Giada Specia e Greta Seiwald si sono messe al comando del gruppo fin dal primo giro e il terzetto così formato ha affrontato insieme una buona metà di gara. Nel corso del terzo giro sembrava che la portacolori dell’Esercito Martina Berta avesse sferrato l’attacco decisivo ai danni della bellunese Giada Specia, che nella quarta tornata si è invece riportata sotto. Niente da fare però per i sogni d’oro dell’atleta della Wilier-Vittoria Factory Team che all’arrivo sul traguardo di Pergine Valsugana paga 20” da Berta, brava a riconfermarsi campionessa italiana. “Senza dubbio una bella soddisfazione, è stata una gara molto bella e combattuta. Ora partirò per i Giochi Olimpici in fiducia e sono molto contenta” ha aggiunto all’arrivo Berta. Chiude il podio a +1’17” l’altoatesina Greta Seiwald, soddisfatta di un bronzo che arriva dopo una lunga stagione sportiva che l’ha vista in crescita di condizione gara dopo gara.

Un allegro avvicendarsi si è registrato nella gara fra le Under23, che ha visto la giovane Valentina Corvi conquistare il titolo di campionessa italiana davanti alla valdostana Nicole Pesse e alla bergamasca Sara Cortinovis. Le tre atlete si sono scambiate di posto più volte durante i cinque giri della gara ed è stato nelle ultime due tornate che la classe 2005 Corvi, primo anno da Under23, ha impresso il ritmo maggiore e staccato le avversarie. Argento per Nicole Pesse e bronzo per Sara Cortinovis, con Lucrezia Braida che deve invece accontentarsi della quarta posizione dopo che anche lei si era resa protagonista nei primi giri.

Spettacolo assoluto anche nella gara Under23 al maschile, dove un ottimo Elian Paccagnella, al primo anno nella categoria, si è aggiudicato il titolo di campione italiano davanti a Matteo Siffredi e Fabio Bassignana. Il bolzanino ha provato più volte durante la gara a togliersi dalla ruota uno stoico Siffredi e un mai domo Bassignana, che nel quinto giro si era addirittura riunito alla coppia di testa Paccagnella-Siffredi. Nella tornata finale è stato l’altoatesino a mettere i metri e i secondi necessari fra sé e Siffredi per raggiungere in solitaria il traguardo al Parco Tre Castagni e lasciarsi andare a una meritata esultanza.

Non hanno deluso le aspettative i bikers della categorie Junior: le accese bagarre al maschile hanno inaugurato la giornata di partenze e un brillante Giulio Peruzzo, novarese di Cameri, ha avuto la meglio su Federico Rosario Brafa, autore di un’eccellente prova al primo anno nella categoria, e Tommaso Bosio, il ligure che era fra i più osservati al via. Quinta piazza per il biker meanese Mattia Stenico, con la gara sulla pista di casa compromessa da una caduta durante il primo dei cinque giri previsti. Al femminile gara show con il successo netto di Giada Martinoli che veste la maglia tricolore mettendo la sua ruota davanti a quelle di Elisa Ferri e Valeria Terzi.

Dopo la scorpacciata di successi di oggi, alla rassegna tricolore del Campionato Italiano Assoluto di Pergine Valsugana l’inno italiano è ancora pronto a suonare nella giornata di domani, quando verranno assegnati i titoli nazionali delle categorie Master nel Cross Country. La squadra di Paolo Alverà (MTB Oltrefersina) è stata ripagata del gran lavoro e la soddisfazione per l’allestimento di un evento di così grande successo è dietro l’angolo con la terza giornata.

Oggi a Pergine c’era il gotha della Federazione Ciclistica Italiana, col Consiglio Federale riunito nell’affascinante Castello che sovrasta il bike park teatro delle gare.

Elite maschile

1 Braidot Luca G.S. Fiamme Oro 01:17:33.7; 2 Avondetto Simone Wilier-Vittoria Factory Team 01:17:49.2; 3 Zanotti Juri Team Bmc 01:17:57.8; 4 Fontana Filippo Cs Carabinieri Cicli Olympia 01:18:29.2; 5 Colledani Nadir Santa Cruz Rockshox Pro Team 01:18:50.2; 6 Vittone Andreas Emanuele Ktm Protek Elettrosystem 01:19:14.5; 7 Bertolini Gioele Centro Sportivo Esercito 01:19:41.0; 8 Braidot Daniele Cs Carabinieri Cicli Olympia 01:21:28.4; 9 Bocchio Vega Emanuele Mentecorpo Cicli Drigani 01:22:44.6; 10 Huez Emanuele Cs Carabinieri Cicli Olympia 01:23:06.3

Elite femminile

1 Berta Martina Centro Sportivo Esercito 01:16:30.5; 2 Specia Giada Wilier-Vittoria Factory Team 01:16:50.7; 3 Seiwald Greta Team Rockrider 01:17:48.4; 4 Marchet Giorgia Ktm Protek Elettrosystem 01:24:04.2; 5 Miola Astrid Mtb Club Gaerne 01:26:47.4; 6 Piana Debora Team Cingolani 01:28:25.1; 7 Campanari Angela Bravi Platforms Team 01:31:06.4; 8 Stegagnolo Giorgia Race Mountain -Gm Sport Fol 01:32:26.8; 9 Lechner Eva Centro Sportivo Esercito 01:34:16.6; 10 Oberparleiter Anna Team Cingolani 01:34:49.3

Under 23 maschile

1 Paccagnella Elian Wilier-Vittoria Factory Team 01:22:16.7; 2 Siffredi Matteo Scott Racing Team 01:22:19.9; 3 Bassignana Fabio Ktm Protek Elettrosystem 01:23:24.2; 4 Zavan Martino Team Sogno Veneto 01:24:16.8; 5 Borre Gabriel Santa Cruz Rockshox Pro Team 01:24:42.7; 6 Ferri Tommaso Zhiraf Pagliaccia 01:25:45.2; 7 Lazzaretti Lorenzo Team Sogno Veneto 01:26:11.7; 8 Betteo Marco Ktm Protek Elettrosystem 01:26:22.7; 9 Peruzzo Andrea Loris Bike Pro Team 01:26:37.6; 10 Magnin Prino Matteo Mentecorpo Cicli Drigani Pro 01:26:51.3

Under 23 femminile

1 Corvi Valentina Santa Cruz Rockshox Pro Team 01:20:35.0; 2 Pesse Nicole Trinx Factory Team 01:21:50.6; 3 Cortinovis Sara Santa Cruz Rockshox Pro Team 01:22:38.8; 4 Braida Lucrezia Team Sogno Veneto 01:23:06.9; 5 Celestino Marika Scott Racing Team 01:25:16.0; 6 Squarise Laura Dream Team 01:26:02.5; 7 Fontana Beatrice Lee Cougan Banca Prealpi San 01:27:18.8; 8 Bramati Lucia Trinx Factory Team 01:27:40.4; 9 Challancin Giulia Bcl Factory Team 01:30:02.0; 10 Giannotti Giorgia Bcl Factory Team 01:30:38.8

Junior maschile

1 Peruzzo Giulio Loris Bike Pro Team 01:10:43.0; 2 Brafa Federico Rosario Ktm Protek Elettrosystem 01:11:10.6; 3 Bosio Tommaso Ciclistica Trevigliese 01:11:36.6; 4 Rial Elia Scott Racing Team 01:11:56.6; 5 Stenico Mattia Team Giorgi 01:12:23.1; 6 Milan Diego Rock Bike Team 01:12:36.8; 7 Fabbro Ettore Ktm Protek Elettrosystem 01:12:57.0; 8 Palazzo Giuseppe Ju Green Gorla Minore 01:13:01.9; 9 Massimino Filippo Rock Bike Team 01:13:18.1; 10 Zago Giovanni Conegliano Bike Team 01:13:25.9

Junior femminile

1 Martinoli Giada Scott Racing Team 01:06:18.9; 2 Ferri Elisa Zhiraf Pagliaccia 01:09:10.4; 3 Terzi Valeria Ju Green Gorla Minore 01:10:13.8; 4 Rinaldoni Giulia Scott Racing Team 01:10:15.1; 5 Pellegrino Anna Rock Bike Team 01:11:08.0; 6 Bianchini Sofia Ju Green Gorla Minore 01:11:53.8; 7 Simmerle Anja Junior Team Südtirol 01:12:45.3; 8 Pontara Elisa Santa Cruz Rockshox Pro Team 01:13:01.0; 9 Mangiaterra Myrto’ Team Cingolani 01:13:02.4; 10 Pascucci Alice Trinx Factory Team 01:13:06.8

