Collezione Specialized S-Works Forward 50

Specialized festeggia il suo 50° anniversario con il lancio della collezione limitata S-Works Forward 50, un omaggio ai prossimi 50 anni di innovazione. Questa collezione esclusiva unisce prestazioni rivoluzionarie e un design accattivante, rappresentando l'essenza dell'atteggiamento "innovate or die" che ha guidato l'azienda negli ultimi cinquant'anni e continuerà a farlo in futuro.







Lusso e ribellione: i simboli di Specialized

La collezione Forward 50 si distingue per l’uso del colore oro, simbolo del 50° anniversario, che rappresenta la continua ricerca di Specialized nel migliorare la vita attraverso il ciclismo. Il colore rosa richiama invece il celebre Team Stumpjumper, sottolineando l’impegno nel mondo delle competizioni con uno spirito irriverente e ribelle. Con una disponibilità limitata a livello mondiale, questa collezione incarna perfettamente la filosofia “innovate or die” che ha sempre ispirato Specialized.

Tarmac SL8 LTD Forward 50

La S-Works Tarmac SL8 Forward 50 LTD è stata progettata con l’idea che aerodinamica e leggerezza da sole non vincono le gare: è la velocità che conta. Con soli 250 esemplari disponibili in tutto il mondo, questa bicicletta è equipaggiata con il meglio del meglio: ruote Rapide CLX II Team, sella S-Works Power con Mirror, reggisella S-Works Tarmac SL8, il tutto verniciato in modo personalizzato. Completano l’equipaggiamento copertoncini Turbo, cockpit Rapide, gruppo Shimano Dura-Ace a 12 velocità e cuscinetti CeramicSpeed.

Epic World Cup LTD Forward 50

La S-Works Epic World Cup Forward 50 LTD è una macchina progettata per vincere. Con soli 250 esemplari disponibili, questa bici è dotata di ammortizzatore posteriore RockShox SIDLuxe WCID, forcella RockShox SID SL Ultimate 3P, set di ruote Roval Control SL Team, cockpit integrato Roval Control SL, reggisella Roval Control SL, sella S-Works Power con Mirror e movimento centrale CeramicSpeed DUB.

Prevail 3 LTD Forward 50

Il casco S-Works Prevail 3 è ideale per i ciclisti che apprezzano comfort e prestazioni grazie alla ventilazione superiore. Perfetto per le condizioni calde, le salite impegnative e le tappe montane, il Prevail 3 assicura sicurezza e affidabilità in qualsiasi condizione climatica. Con una disponibilità limitata a livello mondiale, il S-Works Prevail 3 Forward 50 LTD rappresenta l’impegno incessante di Specialized per i prossimi 50 anni di innovazione.

Evade 3 LTD forward 50

Il casco S-Works Evade 3 è stato reinventato per migliorare la ventilazione e ridurre la resistenza aerodinamica. Attraverso approfonditi test di fluidodinamica computazionale e nella galleria del vento, è stato creato un diffusore posteriore che minimizza la resistenza e migliora la ventilazione. Con una disponibilità limitata, l’Evade 3 Forward 50 LTD incarna l’impegno di Specialized nell’innovazione continua.

Una visione per il futuro

La collezione S-Works Forward 50 rappresenta il culmine di 50 anni di innovazione con quattro prodotti che incarnano il massimo delle prestazioni odierne. Ogni dettaglio e tecnologia sono stati curati per creare le bici e gli equipaggiamenti più performanti per i ciclisti. Specialized guarda alla Tarmac SL8, all’Epic World Cup, all’Evade 3 e al Prevail 3 non come punti d’arrivo, ma come nuovi inizi. Ripensando al 1981 con l’Allez, è possibile vedere quanto siano progrediti e, guardando alla Tarmac SL8, quanto ancora possano migliorare. Non c’è modo migliore di onorare 50 anni di innovazione se non iniziando a lavorare sui prossimi 50. Innovate or Die.

Prezzi

SL8: 16.500eu (taglie 44 e 61 disponibili solo online e pickup in store)

Epic: 14.000eu (taglie S e XL disponibili solo online e pickup in store)

Caschi: 320eu