Canyon svela la grafica MACH874 per le Olimpiadi. [Comunicato stampa] Quest’estate, nella città della luce, potremmo assistere a performance alla velocità della luce. Il fruscio degli obiettivi di mille fotografi catturerà il movimento ad alta velocità, la sfocatura dei colori e le incredibili performance dei migliori atleti del mondo. Sebbene la velocità della luce – 1.078.553.020 km/h o Mach 874.030 – sia ben al di là delle possibilità del ciclismo, Canyon sta portando questo concetto nel nome delle biciclette progettate per i suoi atleti in una delle gare più importanti della loro carriera.







.

L’opera d’arte MACH874 di Canyon riprende il tema della città della luce con una colorazione a prisma che permette ai suoi atleti di brillare con i loro colori.

Gli atleti Canyon selezionati correranno in una versione personalizzata con le loro bandiere nazionali, per celebrare la loro identità unica sul palcoscenico globale.

Dalla pista alla strada, dalle prove a cronometro al triathlon e al cross country, i modelli Aeroad, Speedmax, Speedmax Track, Lux World Cup ed Exceed CFR di Canyon saranno tutti caratterizzati dal design MACH874 per ispirare i suoi atleti verso prestazioni da primato.

Nella foto:

I telai Lux World Cup CFR, uno dei telai MTB full-suspension più leggeri sul mercato, per arrampicarsi in salita come un sogno e la geometria per affrontare le discese con un controllo che ispira fiducia, destinati a Loana Lecomte (FR), Sam Gaze (NZ) e Luca Schwarzbauer (DE).

I telai Aeroad CFR, appena usciti, si sono dimostrati tra i più veloci del gruppo e sono adatti alle ambizioni di Hayden Wilde (NZ) e Mathieu van der Poel (NL).

Presentata lo scorso anno, la bici Speedmax Track CFR di Canyon è l’incarnazione dell’innovazione, della velocità e delle prestazioni, perfetta per le ambizioni su pista di Chloe Dygert (USA) e del Team Denmark.

Con un telaio Speedmax TT CFR meticolosamente simulato e realizzato grazie alle analisi in galleria del vento degli esperti di aerodinamica di Swiss Side, Christina Schweinburger (AUT) punterà alla gloria nella gara della verità.