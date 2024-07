Le bici delle Olimpiadi di Parigi 2024

Manca poco alla due gare olimpiche del XC (qui trovate orari e lista partenti), andiamo quindi a vedere le bici dei partecipanti. L’articolo verrà aggiornato costantemente.

Orbea Oiz

Questa l’Orbea Oiz di Pierre de Froidmont (Belgio), Chiara Teocchi (Italia) e Urara Kawaguchi (Giappone).







.

Dice Orbea: “Parigi riceve l’appellativo di “Ville Lumière” ai primi del XIX secolo, poiché fu la prima città europea ad utilizzare le lampade a gas per l’illuminazione pubblica. Adesso Orbea ha portato questo concetto al design dei modelli Orca, Oiz, Orca Aero e Ordu che parteciperanno ai Giochi olimpici. In questo design, il ciclista diventa il combustibile, la luce. Tutta questa energia generata si sviluppa in tutta la bicicletta, partendo dalla sella verso la parte anteriore, riempiendo tutto il telaio di energia e velocità.

Questo concetto dà come risultato una distintiva combinazione di colori con il dorato (Metallic Gold) come energia che genera il ciclista, il rosa (Cotton Pink) che si espande lungo il telaio e il viola (Tanzanite Carbon View) che rifinisce ciascuna bici verso la parte anteriore. Un design sviluppato e verniciato completamente negli stabilimenti di Orbea nei Paesi Baschi.”

Mondraker F-Podium

L’australiana Bec Henderson e il ceco Ondřej Cink cambiano i colori del Primaflor Mondraker Racing Team con quelli dei loro Paesi.

Dice Mondraker: “Pur ispirandoci al minimalismo delle linee e delle grafiche della nostra F-PODIUM Unlimited Flight Attendant, volevamo che l’F-PODIUM UNLIMITED EFFORT avesse un’impronta più organica, così abbiamo unito le bandiere di ciascun Paese e il nero opaco delle cornici per creare qualcosa di veramente speciale. I colori sono stati rifiniti in modo lucido, per contrastare meglio con il nero opaco dello sfondo. Entrambe le biciclette presentano dettagli come gli Anelli Olimpici sul tubo orizzontale e il nome di ciascun corridore e il logo dei Giochi di Parigi 2024 incisi sul tubo obliquo.”

Wilier URTA Max SLR OlyPop

Questa la URTA Max SLR OlyPop di Simone Avondetto (Italia) e Sofie Heby Pedersen (Danimarca)

Dice Wilier: “Siamo fieri di presentarvi OlyPop, una livrea dedicata al più pop degli eventi sportivi. È bellissima e non vediamo l’ora di essere lì a gareggiare con Simone e Sofie.”