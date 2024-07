Pidcock dice che il percorso olimpico è da gravel

Rimanendo fedele al suo personaggio molto diretto e senza tanti fronzoli, durante una conferenza stampa Tom Pidcock non ha avuto problemi a definire il percorso olimpico di XC troppo semplice. Qui trovate gli appuntamenti olimpici per la mountain bike e una preview del percorso.

“È insipido e penso che avrebbero potuto fare un lavoro migliore per creare un percorso più da mountain bike“, ha detto. “Non è il miglior percorso del mondo, ma è uguale per tutti…“.







.

“Amiamo la mountain bike per le ragioni che ci spingono a goderla per quello che è. Sono i percorsi che si possono fare, i luoghi in cui si può andare. Quando ci si limita a fare gravel su una bella collina, non è vera mountain bike“.

Le opinioni di Pidcock sono state generalmente condivise dalla sua compagna di squadra nel Team UK, Evie Richards, che gareggerà nella gara femminile domenica, il giorno prima della gara maschile.

“Non direi che non è abbastanza difficile. Penso che, come mountain biker, un percorso naturale che cambia a seconda delle condizioni sia una cosa molto bella, è quello che ci piace fare“, ha detto Richards, che si è classificata settima a Tokyo. “Ma credo che abbiano fatto del loro meglio, vista la vicinanza con Parigi. Immagino che non sia facile creare un percorso di mountain bike ovunque.”

“Se fossi stato il progettista, lo avrei fatto più naturale, con molte più caratteristiche naturali, piuttosto che create dall’uomo. Ma credo che di solito lo si veda ai Giochi Olimpici. Di solito è un tracciato un po’ diverso da quello che si corre in Coppa del Mondo, ma credo che questo sia dovuto al fatto che quando gareggiamo in Coppa del Mondo, di solito siamo sulle Alpi. Qui siamo vicinissimi al centro città“.

Entrambi gli atleti si aspettano che il percorso semplice renda le gare più semplici. “Non c’è molto da pensare“, ha spiegato Pidcock. “È una linea di gara unica, basta scendere“.