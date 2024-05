Nuove ruote Roval Control SL Team: 1.190 grammi la coppia

Roval presenta le nuove ruote in carbonio Control SL Team dal peso dichiarato di soli 1.190 grammi la coppia da 29/29.

[Comunicato stampa] Specialized annuncia il lancio delle ruote Roval Control SL Team, il set di ruote da cross-country più leggero mai prodotto, con un peso di soli 1.190 grammi. Questo traguardo straordinario è stato raggiunto grazie all’ottimizzazione della forma e della composizione del cerchio e all’alleggerimento dei mozzi. Tuttavia, il risparmio di peso più significativo è stato ottenuto grazie ai rivoluzionari raggi in fibra di carbonio sviluppati da Specialized.







.

Dopo un processo di tre anni, che ha coinvolto una ricerca approfondita sulla scienza dei materiali e test intensivi sia sul campo che in laboratorio, Specialized ha creato un raggio in fibra di carbonio ottimizzato. Questo raggio non solo è il 29% più leggero del suo equivalente in acciaio, ma è anche più resistente e durevole. Sono state sviluppate e testate 36 diverse varianti di raggi, per poi creare mozzi più leggeri che si interfacciano perfettamente con i 20 raggi in fibra di carbonio.

Il significato della velocità per i corridori XC

Per un corridore di XC, essere il più veloce significa semplicemente arrivare dalla linea di partenza alla linea del traguardo nel minor tempo possibile. Per raggiungere questo obiettivo, un set di ruote deve essere estremamente leggero per accelerare rapidamente e scalare in modo efficiente.

Le ruote più veloci devono anche essere resistenti per affrontare percorsi tecnici sempre più impegnativi. Le ruote del Control SL Team resistono al 33% in più di forza rispetto alla concorrenza, garantendo la durabilità necessaria per mantenere la velocità su terreni moderni e aggressivi.

Controllo senza compromessi

La velocità è nulla senza il controllo. Le ruote Roval Control SL Team raggiungono gli obiettivi di rigidità ottimale, fornendo precisione di sterzata e trazione vincenti in Coppa del Mondo. I cerchi e i raggi in carbonio sono ottimizzati per la rigidità laterale, creando una sterzata prevedibile che permette al rider di seguire la linea desiderata. Questo, combinato con una compliance torsionale adeguata, consente al rider di seguire fedelmente il terreno e massimizzare la trazione.

Per ottenere questa combinazione di compliance verticale e rigidità laterale ottimali, Specialized ha sviluppato 15 diverse stratificazioni di cerchi e configurazioni di ruote, con caratteristiche variabili di rigidità laterale, radiale, torsionale e di avvolgimento del carico. Queste ruote sono state testate a lungo dai corridori d’élite, il cui feedback ha guidato la configurazione finale delle ruote.

Durata senza precedenti Le ruote Roval Control SL Team sono semplicemente imbattibili in termini di durata e prestazioni. Questa durabilità nasce dai nuovi raggi in carbonio e dalla forma del cerchio con bordo flat top (vedere il nostro test qui), che elimina quasi completamente il rischio di pizzicare le gomme, permettendo ai ciclisti di mantenere la pressione dell’aria preferita con assoluta fiducia.

Per i ciclisti che cercano le ruote più veloci al mondo, con il massimo livello di controllo, durata e prestazioni ultra-leggere in un set di ruote da gara XC, il Control SL Team è la scelta ideale. Questo set di ruote costruito a mano sarà disponibile una sola volta in quantità estremamente limitate.

Specialized