Bielsko-Biała Enduro: lotta sotto la pioggia

La Mountain Bike World Series ha fatto il suo debutto in Polonia con la gara di apertura della Coppa del Mondo UCI Bielsko-Biała di questo fine settimana. L’enduro ha dato il via all’azione presso la sede di Beskid Mountain e gli atleti hanno dovuto affrontare cinque tappe tecniche e tortuose che hanno richiesto 36,5 km di percorsi e 2.074 m di dislivello in discesa. A differenza della gara dello scorso fine settimana a Finale Outdoor Region, si trattava di un’esperienza nuova per la maggior parte dei corridori, che avrebbero dovuto adattarsi rapidamente e imparare in fretta su un percorso in continua evoluzione.

PS 1: KAMIENIOŁOM

La prima PS ha visto i corridori affrontare Kamieniołom, un trail del bike park di 2 km con un percorso nero e due rossi e 275 m di discesa su un percorso tecnico e roccioso. Il pubblico locale si è presentato al gran completo, sperimentando per la prima volta i corridori professionisti sui loro sentieri di casa.







Ella Conolly della Cannondale è stata la prima a prendere l’iniziativa in campo femminile: la britannica ha fatto segnare un tempo di 4:42 per prendere subito il comando. Avrebbe potuto essere una storia completamente diversa se Isabeau Courdurier (Lapierre Zipp Collective) non fosse caduta; la campionessa in carica ha recuperato la sua compostezza per limitare le perdite a soli 2,8 secondi. La vincitrice della Coppa del Mondo UCI Enduro della scorsa settimana, Harriet Harnden (Trek Factory Racing Gravity) ha dimostrato che il suo risultato a Finale non è stato un caso, arrivando terza, a 4,2 secondi da Conolly.

Solo un secondo ha separato i primi quattro classificati nella gara maschile, con Richie Rude (Yeti/Fox Factory Race Team) che si è aggiudicato il primo posto, forte di un ottimo stato di forma dopo la vittoria dello scorso fine settimana. Jack Moir (YT Mob) si è piazzato a soli 0,134 secondi dall’americano – l’australiano ha recuperato completamente dopo l’infortunio che lo ha escluso a Finale. L’applauso più grande della tappa è andato però a Lukasik Slawomir (Yeti/Fox Factory Race Team): il pubblico di casa lo ha incitato a migliorare il quinto posto dell’ultima volta.

Tra le prime vittime della prima PS ci sono stati Dimitri Tordo (Commencal Enduro Project), rimasto malconcio, contuso e al 42° posto, e Martin Maes (Orbea Fox Factory), costretto ad abbandonare dopo che non è riuscito a riparare una foratura subita in fondo alla PS.

A metà PS si sono viste le prime gocce di pioggia, che avrebbero giocato un ruolo cruciale nel resto della gara.

PS 2: DZIABAR

La pioggia si è abbattuta violentemente quando i corridori hanno raggiunto la seconda e più lunga PS della giornata – un percorso di 3,7 km con 524 metri di discesa – e ha causato una carneficina, con cadute di Noga Korem, Harnden, Courdurier e Morganne Charre (Pivot Factory Racing). Si è trattato di limitare i danni, e Chloe Taylor ha gestito al meglio la sua corsa – un 7:41 sufficiente a farla passare dall’ottavo al primo posto. Estelle Charles (Specialized Enduro Team) ha concluso la PS al secondo posto, con un ritardo di oltre 12 secondi dalla britannica, mentre Courdurier ha mostrato la sua resistenza da vincitrice del campionato per salvare il terzo posto.

Le condizioni insidiose sono continuate anche durante la PS maschile, ma la gara è rimasta altrettanto combattuta: Charles Murray (Specialized Enduro Team) ha conquistato la vittoria di PS, superando il vantaggio di Richie Rude nella prima PS e precedendo l’americano di 0,4 secondi.

PS 3: DEBOWIEC

Le cadute sono continuate quando i corridori sono arrivati a Debowiec, una OS di 2,5 km con 336 metri di discesa, e il leader della corsa Conolly, Christian Textor (YT Mob) e Jack Menzies (Canyon CLLCTV Factory Enduro Team) hanno tutti subito cadute a causa della pioggia persistente.

Harnden ha resistito per conquistare la sua prima vittoria di PS della giornata, ma è stato sufficiente per portare il vincitore della Coppa del Mondo UCI della scorsa settimana al secondo posto. Courdurier si è piazzato in cima alla classifica, tre centesimi di secondo più veloce, mentre Taylor si è ritrovato terzo, a 0,94 secondi. A due PS dalla fine, era chiaro che avevamo di fronte uno dei nostri vincitori, e che probabilmente si sarebbe dovuto decidere chi sarebbe riuscito a rimanere in piedi.

Dopo una seconda PS deludente (in cui ha ottenuto l’ottavo tempo), Slawomir ha messo a frutto tutte le sue conoscenze locali nella terza PS, registrando il tempo più veloce (4:50) per scavalcare Moir e Jesse Melamed (Canyon CLLCTV Factory Enduro Team) al terzo posto. Sopra di lui si sono piazzati Rude e Murray, ma il polacco è apparso calmo e concentrato nelle condizioni caotiche.

PS 4: CYGAN

Anche se significativamente più breve rispetto alla gara dello scorso fine settimana, il lungo collegamento ha dato ai corridori la possibilità di resettare e fare il punto della situazione tra Debowiec e Cygan. La PS di 2,5 km, scorrevole e tortuosa, è stata disseminata di radici e altri ostacoli naturali e, dopo la pioggia, si è rivelata ancora più difficile e si è giocata sulla scelta della linea.

Harnden ha dimostrato di saper affrontare al meglio queste condizioni, ottenendo la sua seconda vittoria di PS consecutiva e un vantaggio di 2,2 secondi su Courdurier in vista della PS finale. La francese è stata l’unica donna d’élite a prendere una linea particolarmente alta, ma non è stata sufficiente per superare la 23enne britannica. Taylor ha continuato a resistere in terza posizione, a 3,6 secondi di distanza, con il trio che ha aperto un divario significativo sul resto del gruppo.

La stessa storia si è ripetuta in campo maschile, con Slawomir che ha conquistato due vittorie di PS su due, ma è stato Murray ad avere ancora un vantaggio: il neozelandese ha compiuto un grande salvataggio per evitare un’interruzione e concludere la tappa con un vantaggio di 2,7 secondi.

PS 5: DH+

Se la tensione non era già abbastanza alta, una bandiera rossa ha costretto i corridori ad aspettare prima di poter iniziare l’ultima PS, la DH+ – un percorso ripido, sassoso e irregolare che comprende 283 metri di discesa in soli 1,8 km.

A differenza della settimana scorsa, dove Harnden aveva un vantaggio sufficiente per prendersela comoda nell’ultima PS, a Bielsko-Biała i corridori hanno gettato la prudenza al vento. È stata Courdurier a sferrare il colpo vincente, l’esperta ciclista ha dimostrato perché ha vinto quattro delle sette Coppe del Mondo UCI Enduro della scorsa stagione e ha migliorato il suo secondo posto a Finale. Non è stato possibile fare due su due per Harnden, che ha perso più di due secondi da Courdurier nella PS per concludere con un ritardo di soli 0,236 secondi nella classifica generale, mentre Taylor si è accontentata del terzo posto, Charles del quarto e Conolly del quinto.

La gara maschile si sarebbe conclusa in modo ancora più ravvicinato, e sarebbe stato un colpo al cuore per Slawomir, che ha vinto la sua terza PS consecutiva ma ha mancato la sua prima vittoria nella Coppa del Mondo di Enduro UCI per 0,095 secondi. Murray è stato l’uomo che ha fatto breccia nei cuori dei locali, mantenendo la posizione che deteneva dalla seconda PS e facendo abbastanza con il suo quarto posto nella PS finale per conquistare la sua prima vittoria in Coppa del Mondo UCI Enduro. Il campione assoluto dell’anno scorso, Rude, è stato il secondo più veloce della PS e ha concluso al terzo posto, mentre Moir (4°) e Melamed (5°) hanno completato il podio.

Primo degli italiani è stato Mirco Vendemmia, 11°, seguito da Tommaso Francardo, 13°.

