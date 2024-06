Prima edizione dei Campionati Mondiali UCI di Enduro a Canazei

[Comunicato stampa] L’Union Cycliste Internationale (UCI) e Warner Bros. Discovery sono lieti di annunciare che la prima edizione dei Campionati Mondiali UCI di Enduro e E-enduro di Mountain Bike si terrà quest’anno a Val di Fassa Trentino, Italia, il 14 e 15 settembre.

Sarà la prima volta che la maglia iridata di Campione del Mondo UCI verrà assegnata per questo format di mountain bike, che ha debuttato nella Coppa del Mondo UCI di Mountain Bike nel 2023. In palio ci saranno quattro titoli: Enduro Maschile, Enduro Femminile, E-enduro Maschile e E-enduro Femminile.







.

Il percorso gara si snoda intorno alla città di Canazei, nel cuore delle spettacolari Dolomiti italiane, un sito patrimonio dell’UNESCO che evoca sempre grandi emozioni, sede di uno dei trail di enduro più iconici al mondo, “Tutti Frutti”. I suoi panorami e il terreno incredibile lasciano senza fiato atleti e appassionati.

ENDURO & E-ENDURO, DUE DISCIPLINE CHIAVE NEL MONDO DELLA MOUNTAIN BIKE

Le competizioni di Enduro e E-enduro consistono in diverse tappe cronometrate, prevalentemente in discesa. Con partenze individuali, i tempi registrati e le vittorie di tappa vengono sommati per decidere il vincitore finale. Le tappe di collegamento, che i ciclisti percorrono per raggiungere l’inizio di ogni tappa (a volte con l’assistenza meccanica), sono incluse nelle competizioni. Non sono cronometrate, ma i ciclisti devono raggiungere l’inizio di ogni tappa di gara entro un tempo prestabilito.

Negli ultimi dieci anni, la disciplina si è evoluta significativamente, eppure Val di Fassa ha mantenuto un carattere forte e un’identità chiara, dando priorità alla consapevolezza ambientale e onorando le origini dello sport. In Val di Fassa, i biker possono sperimentare il formato autentico delle gare di enduro, caratterizzate da discese lunghe e impegnative e dislivelli complessivi significativi.