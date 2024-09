Dominio francese ai campionati del mondo di enduro 2024

I francesi si portano a casa la maglia iridata sia nella categoria uomini che donne elite, dopo 2800 metri di dislivello in discesa e 42 km di percorso a Canazei.

Alex Rudeau (Francia) ha vinto tutte le PS maschili, tranne l’ultima, ma non è mai riuscito a sferrare un colpo decisivo, staccando invece Louis Jeandel (Francia) e Richie Rude (USA) chilometro dopo chilometro. Questo lavoro metodico gli ha lasciato un margine di 25 secondi per la quinta PS e la possibilità di rallentare, ma il francese Jeandel ha fatto tutt’altro e ha vinto la manche finale, portandosi al secondo posto con 1,4 secondi di vantaggio e facendo retrocedere Rude al bronzo.







Nel frattempo, anche Isabeau Courdurier (Francia) ha iniziato la quinta PS per ultima, proteggendo un vantaggio di meno di otto secondi dopo che Melanie Pugin (Francia) aveva recuperato la connazionale su Infinity SE. Ma l’irresistibile campionessa nazionale francese ha tenuto duro per festeggiare nel migliore dei modi la fine della sua carriera nell’Enduro a tempo pieno, mentre la compagna di squadra Morgane Charre è sopravvissuta a tre grosse cadute nell’ultima manche per aggrapparsi al terzo posto con una manciata di secondi di vantaggio sulla britannica Harriet Harnden.

Risultati uomini elite

Risultati donne elite