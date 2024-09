I percorsi dei campionati del mondo enduro in Val di Fassa (aperti a tutti la domenica)

Annunciati i percorsi dei campionati del mondo di enduro che si terranno in Val di Fassa il prossimo weekend. Domenica i percorsi saranno aperti al pubblico, ancora fettucciati, dopo che sabato si è tenuta la gara.

[Comunicato stampa] Meno di 10 giorni al via dei primissimi Campionati Mondiali UCI di Enduro e E-enduro della storia e finalmente è possibile svelare i due tracciati di gara su cui si disputerà la sfida per le maglie iridate e i quattro titoli in palio: Enduro ed E-enduro, sia maschili che femminili.







L’evento si svolge nello spettacolare scenario delle Dolomiti di Fassa, patrimonio UNESCO, con il centro organizzativo situato nella accogliente cittadina di Canazei, già famosa per aver ospitato di tre tappe del circuito Enduro World Series nel 2019, 2021 e 2022 e della Coppa del Mondo UCI di Enduro nel 2023, tappa della WHOOP UCI Mountain Bike World Series.

Il percorso si snoda su tre versanti della Val di Fassa: il Passo Pordoi, Passo Sella e la zona del Ciampac, tutti raggiungibili facilmente dal pubblico a piedi dall’area paddock o tramite i veloci impianti di risalita Fassa Lift.

Per il pubblico presente sarà possibile ritirare, presso il Centro Informazioni Evento situato di fronte al palco, la brochure e la mappa del percorso con tutte le info utili per godere al meglio dello spettacolo e non perdere nemmeno un istante della gara. Sul sito ufficiale dell’evento invece è possibile consultare la Mappa Spettatori e seguire l’andamento della competizione o la lotta per il titolo in tempo reale a questo link.

Il percorso Enduro prevede 5 prove speciali su 42,4 km totali, con 1.200 m di dislivello pedalato e ben 2.800 m di discesa. Le prove più importanti, Titans, Infinity SE e TuttiFrutti, coprono l’80% del tracciato e saranno le più impegnative e decisive ai fini del risultato. Le due prove più corte, ma non meno intense, sono Gluhwein e Ciasates. Quest’ultima concluderà la sfida, con un finale spettacolare in qunto sarà interamente trasmessa in diretta sul maxischermo nella zona arrivo, e prima della partenza ci sarà un riordino dei concorrenti per rendere lo spettacolo ancora più avvincente! Il più veloce fino a quel momento partirà per ultimo, e il leader temporaneo siederà su una Hot Seat speciale davanti al pubblico.

Per l’E-enduro, i partecipanti affronteranno invece 9 prove speciali suddivise in due loop, per un totale di 52,8 km e 3.439 m di discesa con momento di ricarica batterie in paddock a Canazei a cavallo tra un loop e l’altro. Oltre alle discese condivise con l’Enduro, ci saranno due Power Stage inedite, Bridge 72 e Becherle, che, nonostante siano brevi e prevalentemente in salita, sono altamente tecniche e per questo spettacolari e decisamente cruciali per la classifica!

Per garantire equità nella competizione e permetterne la marcatura, i tracciati di gara resteranno chiusi fino all’inizio delle prove ufficiali il 13 settembre. Per chi vuole girare il park, comunque, gli altri trail del Val di Fassa Bike District rimarranno aperti e accessibili anche durante l’evento!

Novità in ambito green e sostenibilità per questi Campionati del Mondo riguarda l’utilizzo di una fettuccia speciale a basso contenuto di plastica (circa il 60% in meno rispetto alle tradizionali) e con stampa ad acqua per un risparmio certificato di anidride carbonica pari a 475kg.

Programma

L’UCI MTB Enduro e E-enduro World Championships Val di Fassa Trentino prenderà il via ufficialmente giovedì 12 settembre alle 20.00 con la Cerimonia di Apertura e la Parata degli Atleti Nazionali per le vie del centro storico di Canazei. Le prove di Enduro ed E-enduro si terranno venerdì mentre le gare sono in programma per sabato 14. Domenica 15 settembre sarà la giornata “Ride, Test & Explore”, dedicata al pubblico in cui visitare i paddock, incontrare gli atleti e girare sui percorsi di gara ancora caldi e fumanti dalla importantissima sfida appena conclusa.

Per ulteriori informazioni, anche sulla campagna di reclutamento volontari, è possibile visitare il sito web ufficiale events.fassabike.com e seguire i canali social ufficiali della manifestazione @fassabike e @uci_mountainbike. Inoltre, gli highlights della gara saranno disponibili sul canale YouTube @ucichannel domenica sera e trasmessi su Eurosport il 19 settembre alle 17:00 CET, permettendo a tutti di godersi l’evento anche a distanza.

