Bici della settimana: la Deviate Claymore di Ci-clo

Questa settimana abbiamo una bici spettacolare, sia per il telaio con il suo punto di infulcro alto, sia per il montaggio, con una forcella che si vede pochissimo in giro, la Intend Edge upside down.





Montaggio



.

Telaio: Deviate Claymore Mullet

Taglia: M

Forcella: Intend Edge 170 mm

Ammortizzatore: EXT Storia V3

Guarnitura: Shimano XT

Corona (numero denti): 30

Deragliatore: Sram XX1 12v

Cassetta: Garbaruk 10-48 12v

Manettino: Sram X01

Catena: Shimano XT

Pedali: Dmr V12

Reggisella: Bikeyoke 160 mm

Sella: Selle Italia

Attacco manubrio: Hope Gravity stem L 35 mm

Manubrio: Renthal fatbar lite 760 mm

Manopole: Dmr

Freni: Formula Cura

Dischi (diametro): Trickstuff 203

Cerchi: Dt swiss xm 421

Mozzi: Hope pro 4

Gomme: Vittoria Mazza e Continental Baron

Peso: 15 kg

Proponi la tua bici per questa rubrica