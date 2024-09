La zona intorno al rifugio Fallere è molto conosciuto da chi bazzica la Valle d’Aosta. Ci sono tanti sentieri lunghissimi che portano fino in città, questa volta ne abbiamo provato uno passa per l’ameno omonimo laghetto dopo circa 100 metri di dislivello a spinta. Abbiamo anche provato un sentiero in salita, in parte veramente ripido, per mettere alla prova le Scott Voltage. Ecco cosa è successo.

Traccia GPS

Guide Aosta Valley Freeride







.

Cartina del giro e di quelli limitrofi: