Scott Bike Summer Camp 2025

Scott continua a proporre i suoi bike summer camp per ragazzi e ragazze anche nel 2025. Ecco i dettagli.

[Comunicato stampa] Molte conferme e una grande novità per la nuova stagione. Scott Bike Summer Camp nel 2025 sarà presente in Val di Fiemme, come avviene ormai da 11 anni, con 4 turni, all’Hotel Panorama di Panchià; confermata anche la settimana Pro al Bike Hotel Massa Vecchia con la presenza di Marco Aurelio Fontana che, dopo il grande successo dell’edizione 2024, ha deciso di tornare a vivere una settimana piena insieme ai ragazzi.







.

Importante per Scott Bike Summer Camp è la novità della Teen Week che si svolgerà dal 29 giugno al 5 luglio in Val di Fiemme, per la prima volta infatti il Camp apre ai ragazzi che hanno tra 15 e 17 anni per offrire una settimana all’insegna della MTB a 360°. Quindi non solo allenamenti fisici e tecnici in MTB tra gli splendidi sentieri delle Dolomiti, ma anche una proposta di crescita a 360° come atleti e come ciclisti.

Fabio Spezzani, organizzatore del Camp, dice: “Dopo tanti anni in cui abbiamo pensato di allargare il progetto agli adolescenti, è giunto il momento di fare questo passo proponendo una settimana di MTB a loro dedicata. L’obiettivo infatti è quello di creare un contesto di crescita non solo nell’utilizzo del mezzo, ma anche di una maggiore consapevolezza ciclistica e sportiva. Siamo inoltre felicissimi di riproporre ai ragazzi ed alle famiglie la settimana con Marco Aurelio Fontana, diventata per noi un punto di forza dopo l’entusiasmante prima esperienza.”

Ivano Camozzi, Brand Manager SCOTT: “Siamo coinvolti in prima linea nella formazione dei giovani con progetti di varia natura e lo SCOTT Bike Summer Camp è sicuramente un modello da seguire e da esportare. In questo contesto, i ragazzi hanno l’opportunità di vivere lo sport in modo consapevole e con uno spirito formativo mirato alla loro crescita personale. Siamo felici di poter collaborare con BSC anche nel 2025 e non vediamo l’ora di scoprire tutte le novità che ci aspettano.”

Prezzi e iscrizioni