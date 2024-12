Nuovi arrivi allo Scott-SRAM Team

Dopo l’annuncio della dipartita di Kate Courtney, lo Scott-SRAM Team svela i nuovi arrivi che affiancheranno Nino Schurter e Filippo Colombo durante la coppa del mondo di XC.

[Comunicato stampa] Per la stagione 2025, il team SRAM MTB Racing annuncia i nuovi arrivati, giovani talenti promettenti, che rinforzeranno il team e faranno il loro debutto nelle gare Elite nel 2025.







.

Il team accoglie con orgoglio Emilly Johnston (22) e Bjorn Riley (22) come parte del roster del team per la stagione di gare MTB 2025. Entrambi i rider si uniranno agli Elite, dopo una carriera di successo nelle gare U23 come parte del team Trek Future Racing. Entrambi i corridori hanno già dimostrato le loro ottime prestazioni. Ora, con l’entrata nella categoria Elite e con il pieno supporto del team SCOTT-SRAM, è tempo per Emilly e Bjorn di mostrare tutto il loro potenziale.

“Con Emilly e Bjorn abbiamo due grandi talenti per il futuro. Entrambi sono molto talentuosi e pronti a fare il passo successivo nelle loro carriere. L’intero team è desideroso di supportarli nel loro ulteriore sviluppo professionale . E sono sicuro che possiamo imparare anche da loro”, commenta Thomas Frischknecht, Team Manager, SCOTT-SRAM Racing Team.

Bjorn Riley

Il giovane americano di Boulder, Colorado, si è già fatto un nome nella scorsa stagione e ha dimostrato la sua classe. Nella passata stagione MTB XCO U23, in un campo pieno di talenti emergenti, è riuscito a portarsi a casa due vittorie in Coppa del Mondo Les Gets sia nella categoria XCC che XCO, oltre a numerosi piazzamenti sul podio nella stagione di Coppa del Mondo 2024. Ma non è tutto, il rider U23 ha scosso la scena MTB Elite degli Stati Uniti vincendo i titoli nazionali degli Stati Uniti in XCO e XCC a Macungie, PA nel luglio 2024. Il campione MTB degli Stati Uniti in carica, rafforzerà il team SCOTT-SRAM e partirà con gli occhi puntatati nella sua prima esperienza di Coppa del Mondo Elite.

“Sono emozionato di imparare dai miei incredibili nuovi compagni di squadra, assorbire la loro esperienza e spingermi verso nuovi limiti. Competere a questo livello è sempre stato un sogno e non vedo l’ora di vedere cosa sono in grado di realizzare con un team così unito e stimolante al mio fianco”, commenta Bjorn Riley.

Chiunque segua Bjorn sui suoi canali social si renderà subito conto che è molto più di un talentuoso corridore XCO . Dimostra la sua abilità tecnica su due ruote, che si tratti di saltare drop nel deserto dello Utah o di fare impennate sulla sua bici da corsa. E’ un rider che pensa e agisce come un’ artista. L’americano, infatti, sceso dalla bici è un pittore di talento che porta tanta creatività alla sua arte quanta ne porta alla sua vita su due ruote. Oltre alle gare, spera di unire il suo amore per le bici e l’arte in futuro…

Emilly Johnston

La giovane canadese di Vancouver Island, entra nello SCOTT-SRAM con molte ambizioni. Emilly Johnston è un altro nome che è stato sulla bocca di tutti la scorsa stagione U23, vincendo la gara di Coppa del Mondo U23 XCC a Crans Montana, una gara che è stata fisicamente e tecnicamente una delle più impegnative della scorsa stagione. Emilly ha ottenuto un totale di 9 podi nella stagione di Coppa del Mondo U23, che le sono valsi uno straordinario 2° posto nella classifica generale. È stata anche in grado di sottolineare la sua forte forma con una medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo U23.

“Non vedo l’ora di lavorare con tutti per dare il meglio di me stesso e fare il passo successivo nella categoria Elite”,commenta Emilly Johnston.

Negli ultimi anni Emilly ha vissuto in Austria durante la stagione delle gare, dove ha trovato le condizioni ideali per dedicarsi alla sua passione per l’aria aperta e in particolare al suo amore per la pesca a mosca. Unirsi a SCOTT-SRAM non significa solo aprire le porte alle gare di livello mondiale, ma anche trascorrere più tempo con il team in Svizzera, una mecca per le attività all’aria aperta! Il team non vede l’ora di dare il benvenuto a Emilly sui sentieri MTB locali, sulle piste da sci e sui sentieri escursionistici… e sui luoghi di pesca.

Scott-SRAM