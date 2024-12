Nuova Zink Bikes Vacay

Quando Cam Zink ha partecipato alla Rampage 2024, purtroppo facendosi male nella prima discesa, era in sella ad una bici che portava il suo nome. Infatti il rider americano ha creato un marchio omonimo di bici, e oggi viene svelato il primo modello, la Vacay. Cam dice “L’ho costruita per me, ma penso che piacerà anche a voi“.





Dettagli

Sistema di sospensione Lift

Materiale telaio: alluminio

Progettata per una ruota anteriore da 29“ e una posteriore da 27,5”.

Angolo del tubo di sterzo 63,9 / BB drop 37 mm. (con il flipchip in posizione bassa e forcella da 160 mm di escursione e ruote da 29“/27,5”)

Angolo sterzo 65 / BB Drop 25 mm (posizione Flip-Chip alta con forcella da 160 mm di escursione e ruote da 29“/27,5”)

Inserimento del tubo sella da 305 mm, in grado di utilizzare un reggisella con escursione fino a 200 mm (regular)

Inserzione del tubo sella da 330 mm, in grado di utilizzare un reggisella con escursione fino a 220 mm (large)

BB filettato – 73 mm BSA (le foto dei prototipi mostrano un bb press fit)

Serie sterzo ZS 44/56

Ammortizzatore da 230 mm x 65 mm

Diametro tubo sella 31,6

Boost 148×12 al posteriore

Possibilità di montare ruote anteriori da 29 o 27,5 pollici

Possibilità di passaggio cavi interno ed esterno

Montaggio del freno posteriore 180 post mount

Forcellino UDH

Fidlock Ready – Base inclusa

Peso del telaio: 7,8 lb / 3,5 kg (senza ammortizzatore)

Prezzo: 1.690$ (telaio senza ammortizzatore)

Geometria



La Vacay è acquistabile online su sito Zink Bike, ogni telaio viene controllato personalmente da Cam Zink e autografato da lui.