Cam Zink: 6 costole rotte e un polmone perforato alla Rampage

Cam Zink ha dovuto aspettare ore prima di iniziare la sua Rampage 2024: avendo vinto l’edizione 2023 era l’ultimo nell’ordine di partenza invertito. L’evento è partito con due ore di ritardo a causa del vento, poi l’americano ha dovuto aspettare che tutti gli altri concorrenti scendessero e venissero giudicati. Quando è toccato a lui, il vento si era di nuovo rinforzato e gli ha giocato un brutto scherzo.

Su uno dei salti in alto sulla montagna Cam ha preso una forte folata di vento che l’ha fatto cadere malamente sulle rocce di fianco alla sua linea. Da quel poco che si è visto nella diretta (qui il replay), sembrava che fosse svenuto. In questo video dall’ospedale racconta come non riuscisse a respirare e di come il dolore provenisse tutto dalla schiena. Il terrore di ogni rider è quello di ledere la colonna vertebrale e il midollo spinale, rimanendo paralizzati. Capite quindi la paura di Cam e dei medici che l’hanno soccorso sul posto: con ogni probabilità volevano muoverlo il meno possibile per evitare di danneggiare ulteriormente l’eventuale infortunio alla schiena. Un elicottero lo ha poi prelevato dal luogo della caduta portandolo in ospedale.







.

Dopo gli esami di rito Cam ha potuto tirare un sospiro di sollievo, perché a rompersi sono state ben sei costole in prossimità della colonna vertebrale, di cui una in maniera scomposta. A ciò si aggiunge un polmone perforato. Tutte cose guaribili con il tempo, non per niente nel video su IG Cam parla e respira senza problemi, segno che il polmone ha ricominciato a lavorare bene.

Noi gli auguriamo una pronta e veloce guarigione, anche perché sembra che Cam sia quasi pronto con le sue nuove bici: le Zink Bike!