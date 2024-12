Il nosepress perfetto

Ieri e l’altroieri i 4 che vedete sempre nei video, cioà Daniel, Steve, Mike e me, si sono trovati in quel di Finale Ligure per farci e farvi gli auguri. Non possiamo svelarvi più di tanto, perché vi diamo appuntamento il 31.12.2024 alle ore 18:00 per un brindisi virtuale insieme, ma intanto vi facciamo vedere una bella manovra di Iron Mike sul Karma Trail ricoperto di foglie. Se volete imparare il nosepress, cliccate qui e qui. Chi indovina la nuova bici del Ninja?







Il sentiero (traccia GPS) è un po’ sporco e, nella parte finale, messo maluccio a causa dell’alluvione di qualche mese fa, però merita molto perché si discosta completamente dai sentieri classici della zona. Inoltre è lunghissimo e vi porterà da quota 1400 metri al mare. Al momento un po’ di neve semisciolta è presente solo sulla strada che porta dal forte del Melogno fino al giogo di Giustenice, tutta pedalabile.