[Highlights] Tripletta Specialized e doppietta per Decathlon ad Araxà

Dominio dello Specialized Racing Team nella prima prova della coppa del mondo di cross country ad Araxà, in Brasile, con 3 suoi atleti sul podio: nell’ordine Koretzky, Blevins e Vidaurre. Grande rimonta di Nino Schurter che, dopo una foratura, riesce a chiudere in quinta posizione alle spalle del connazionale Forster. Primo degli italiani Juri Zanotti, in sedicesima posizione.

Fra le donne prima vittoria di Maxwell per il team Decathlon, che mette anche Blunk sul terzo gradino del podio. Seconda la svizzera Koller.

Highlights Uomini Elite





Risultati uomini elite

Highlights donne elite

Risultati donne elite

Risultati Uomini U23 – Risultati Donne U23