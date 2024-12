Fast Suspension presenta il Fenix 2.0

I francesi di Fast Suspension presentano il Fenix 2.0, la seconda versione del loro ammortizzatore a molla.

[Comunicato stampa] Il Fenix è già uno degli ammortizzatori più sofisticati sul mercato, quindi come potremmo farlo evolvere per essere davvero all’avanguardia? Il “problema” del Fenix è che offre già prestazioni fantastiche, e migliorarle non è un compito facile!

Il Fenix è nato dall’idea di combinare le prestazioni di un ammortizzatore da discesa con il supporto di una leva del lock out per la salita. Il nostro “VDP” (velocity dependent piston) crea un grip e una trazione superbe, mentre la nostra esclusiva architettura della compressione a tre vie aumenta il controllo su tutti i diversi tipi di movimenti della sospensione: eventi a bassa, media e alta velocità.







.

La compressione a bassa e media velocità è regolabile esternamente, mentre la compressione ad alta velocità è impostata in fabbrica (ogni ammortizzatore Fenix è regolato su misura per adattarsi alla bici e alle preferenze del rider). La leva di lockout attiva un circuito di compressione separato e dedicato, che agisce per ridurre l’indesiderato bobbing dell’ammortizzatore durante le salite. È dotato di uno shimstack interno regolabile che rallenta la compressione a bassa velocità e funge da valvola di sfiato nel caso in cui ci si dimentichi di aprirlo dopo la salita.

Per la nuova versione 2.0, siamo partiti da ciò che mancava al Fenix: il controllo idraulico del fondo corsa, o HBO in breve. Per aggiungere questa preziosa caratteristica al Fenix, abbiamo ripreso il sistema HBO dalla nostra serie di ammortizzatori Ride, che ha già dato prova di sé sul campo, raccogliendo ottimi riscontri da parte di biker amatoriali e professionisti. Il sistema HBO agisce sull’ultimo 25% della corsa dell’ammortizzatore ed è costruito attorno a un pistone autocentrante dotato di uno shimstack regolabile internamente e di uno speciale meccanismo di rilascio che previene il rischio di una sensazione di “ritorno pigro” quando l’ammortizzatore si estende dopo un colpo violento.

Ma non ci siamo fermati qui: aggiungere solo l’HBO sarebbe stato troppo semplice! Abbiamo anche lavorato sulla forma della testa dell’ammortizzatore per renderlo più compatto. Abbiamo ridotto la larghezza di 6 millimetri e spostato il serbatoio piggyback di 3 millimetri verso la parte posteriore, oltre ad aver rimodellato la testa Trunnion. Di conseguenza, il Fenix 2.0 è ora compatibile con un maggior numero di biciclette, come ad esempio le Orbea Wild 2023-2024. Questo semplifica anche la nostra linea di prodotti, in quanto ora c’è una sola forma della testa del Fenix

Per celebrare il nuovo Fenix, stiamo producendo una serie limitata di ammortizzatori con parti del corpo anodizzate viola e albero trattato Croma+, disponibile in soli 30 pezzi in tutto il mondo. Affrettatevi a parlare con il vostro rivenditore o direttamente con noi se ne volete uno!

Il Fenix 2.0 è disponibile da subito, direttamente da FAST o presso uno dei nostri rivenditori e centri di assistenza autorizzati. Il prezzo di listino del Fenix 2.0 è di 995,00 euro, comprensivo di una molla e della minuteria di montaggio (l’edizione limitata viola ha un prezzo di listino di 1200,00 euro).

In linea con il nostro impegno per la soddisfazione dei clienti e la longevità dei nostri prodotti, offriamo anche un kit di aggiornamento 2.0 per i possessori di Fenix 1.0. Il prezzo del kit è di 149,00 euro e i clienti possono scegliere di installarlo nell’ambito della manutenzione annuale. Il Fenix 2.0 beneficia anche del nostro programma di estensione della garanzia, in cui la garanzia originale di 24 mesi viene estesa di 12 mesi dopo ogni manutenzione annuale dell’ammortizzatore, per tutta la durata di vita del prodotto.

Caratteristiche Fast Suspension Fenix 2.0

Architettura dell’ammortizzatore monotubo

100% alluminio CNC 7075 T6, anodizzato con impregnazione PTFE per ridurre l’attrito

Albero in lega utilizzato sulla versione standard

Albero in acciaio cromato installato per le bici dotate di yoke

Il serbatoio Piggy-back utilizza una vescica interna per ridurre l’attrito e la temperatura

Guarnizioni in Viton per una maggiore resistenza alle alte temperature

Pistone dipendente dalla velocità (VDP) = migliore controllo della moto e trazione

3 circuiti indipendenti della compressione (Low-Speed/Mid-Speed/High-Speed) = controllo su ogni tipo di evento della sospensione

Compressione LS/MS regolabile esternamente, ritorno LS

Circuito indipendente per la salita con shimstack dedicato (aumento della compressione per ridurre il bobbing indesiderato e il movimento della sospensione)

HBO – bottom out idraulico, efficace sull’ultimo 25% della corsa dell’ammortizzatore (pistone autocentrante con meccanismo di rilascio in estensione)

Ogni ammortizzatore Fenix è personalizzato in base alla bici e alle preferenze del biker

Ammortizzatore aggiornabile: cambiate bici ma mantenete il Fenix (inclusa la modifica della lunghezza dell’ammortizzatore, della corsa e il passaggio tra le opzioni di montaggio normale e Trunnion)

Colore standard: tutto nero o nero con accenti viola (viola in edizione limitata, solo 30 pezzi)

Garanzia originale: 24 mesi

Programma di estensione della garanzia: la garanzia viene estesa per altri 12 mesi dopo ogni servizio annuale per il primo proprietario, per tutta la durata del prodotto (il servizio deve essere effettuato da un centro di assistenza autorizzato FAST)

Prezzo di vendita (standard): 995,00 euro, inclusa la molla ICHU e l’hardware

Prezzo di vendita (edizione limitata viola anodizzato): €1200,00, compresi molla e hardware ICHU

Fast Suspension