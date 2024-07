Vibram ci ha invitato in Val di Sole, durante la coppa del mondo 2024, per provare la sua suola per pedali flat XS Ride. Ho portato un paio di scarpe che uso abitualmente, la cui suola era un po’ usurata, e le ho fatte risuolare. Ecco il risultato e le mie impressioni dopo un mese di utilizzo.

Fra l’altro, anche voi potete fare risuolare le vostre scarpe presso il truck Vibram se lo trovate agli eventi, oppure da un calzolaio convenzionato nella vostra zona.







.