La nuova S-Worx Crux con UdH e Red XPLR

[Comunicato stampa] Specialized annuncia con orgoglio il lancio della nuova S-Works Crux, la bicicletta da Gravel più leggera al mondo, ora ancora più performante grazie alle recenti innovazioni. La Crux, già nota per la sua eccezionale capacità e geometria da Gravel ad alte prestazioni, è stata aggiornata con il UDH (Universal Derailleur Hanger) e il gruppo SRAM RED XPLR, permettendo di risparmiare ulteriori 102 grammi.

Il nuovo telaio S-Works 12r da 725g rappresenta una pietra miliare nel design delle biciclette da Gravel. Applicando le innovazioni che hanno reso l’Aethos la bicicletta più leggera di sempre, la Crux offre ora un’esperienza di guida senza precedenti: una bicicletta che scala come un sogno, fluttua su terreni impegnativi e pesa meno di una bottiglia d’acqua.

La Crux è ora in grado di ospitare pneumatici fino a 47c/650b x 2.1″, offrendo una maggiore capacità e versatilità per affrontare qualsiasi tipo di terreno. Questo spazio per i pneumatici, a livello della famosa Diverge, permette ai ciclisti di esplorare nuovi percorsi con la massima sicurezza e velocità. La reattività è un altro punto di forza della nuova Crux. Agile e reattiva sui pedali, morbida in sella, combina una geometria da Gravel ad alte prestazioni con una vestibilità influenzata dalle competizioni, un omaggio alla sua storica eredità nel ciclocross.

Il nuovo gruppo SRAM RED XPLR, combinato con UDH, presenta una cassetta a 13 velocità 10-46, un misuratore di potenza, leve con ergonomia aggiornata e pinze dei freni che riducono lo sforzo di frenata fino all’80%. Queste innovazioni tecnologiche migliorano significativamente l’esperienza di guida, rendendo la Crux una delle biciclette da Gravel più avanzate sul mercato.

La S-Works Crux è dotata di ruote Roval Terra CLX II, manubrio Terra, reggisella Alpinist, sella S-Works Power con tecnologia Mirror e pneumatici Pathfinder Pro, rappresentando la costruzione più premium e l’espressione ultima del Gravel. La nuova S-Works Crux con SRAM RED XPLR è disponibile online e presso i rivenditori Specialized autorizzati. Questa bicicletta rivoluzionaria è pronta a ridefinire gli standard delle bici da Gravel, offrendo leggerezza, capacità e reattività senza precedenti.

