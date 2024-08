Dopo la presentazione del gruppo stradale SRAM Red AXS arriva la versione gravel XPLR, a 13V del Red AXS, con componenti ottimizzati per l’uso gravel e “avventura” come in voga oggi.







Questo gruppo mutua l’esperienza accumulata da SRAM in ambito Mtb e strada nel creare un gruppo specifico per queste nuove discipline. Per rispondere subito ad eventuali domande in merito, va detto che il Red XLPR non è un gruppo utilizzabile per MTB (per il quale non ha senso), mentre è possibile utilizzarlo per uso strada, ma solo su telai che siano compatibili UDH e che abbiano i foderi bassi del carro posteriore lunghi almeno 415mm. Ad ogni modo per ogni domanda vi rimando alle esaustive FAQ in fondo all’articolo.

Veniamo al cuore di questo gruppo, ovvero il deragliatore posteriore. Questo componente è chiaramente mutuato dal nuovo Eagle da MTB, ed è progettato per lavorare solo con monocorona, senza viti di registro e senza forcellino, che verrà tolto al momento del montaggio. Questo deragliatore ruota attorno alla cassetta, mantenendo da essa una distanza che è sempre la stessa, anche se si tira fuori la ruota. Per regolarlo basta montarlo e mettere in tensione la catena La regolazione avviene tramite la lunghezza della catena. Per quanto riguarda il funzionamento, la puleggia alta è sempre in linea con la cassetta, quella sotto invece si inclina, mentre la posizione del deragliatore è più interna (circa 1cm) rispetto ai classici deragliatori aumentando la protezione agli impatti. A tal proposito, anche la parte più esterna, quella che viene graffiata per prima, è intercambiabile e acquistabile come ricambio. Qui potete vedere un video che ne spiega il funzionamento, seppur nella versione specifica da MTB.

Caratteristiche

Specifico 1x per l’utilizzo della cassetta XPLR 13 velocità 10-46 e delle catene Flattop da strada.

È possibile usarlo solo su telai con forcellino UDH, che verrà tolto al momento del montaggio. Il deragliatore si fissa infatti direttamente al telaio.

L’interfaccia senza forcellino e il supporto Full Mount permettono la cambiata più precisa in assoluto e la migliore resistenza all’impatto disponibile.

È necessario un telaio con interfaccia UDH.

Facile regolazione senza viti di registrazione.

Migliore tensionamento della catena con frizione a molla derivata dal settore MTB.

Parti sostituibili e ricostruibili.

La Magic Wheel permette sempre lo scorrimento della catena, anche se qualcosa entra nella puleggia inferiore.

Compatibile con le attuali batterie AXS.

Per quanto riguarda la cassetta, questa è appunto, novità 13V, ma pesa solo 288gr, con dentatura 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 28, 32, 38 e 46. Funziona con le catene Flat-Top da strada e corpetti XDR. La batteria è quella attualmente in uso sui gruppi AXS, sia strada che mtb.

Caratteristiche

La gamma di sviluppo dei rapporti estesa al 460 per cento soddisfa le necessità dei rider che fanno gravel con l’1x

Per l’utilizzo con i cambi posteriori XPLR 1x a 13 velocità

Solo 288 grammi

Compatibile con tutte le catene Flattop da strada

Compatibile con il corpo ruota libera XDR

Questo gruppo XPLR è monocorona, vista la vocazione avventura, ma anche gravel e gravel-racing, e pertanto è disponibile sia con che senza misuratore di potenza. La versione con misuratore di potenza utilizza il comprovato Quarq già in uso sui gruppi stradali. Tutte e due le versioni sono disponibili con ampia disponibilità di lunghezza pedivelle: 160, 165, 167,5, 170, 172,5 e 175mm. Mentre le corone sono disponibili nelle dentature: 38, 40, 42, 44, 46.

Il resto dei componenti del gruppo sono gli stessi del gruppo strada, quindi comandi e e freni sono identici a quelli del Red AXS.

Questa la tabella delle compatibilità di questi componenti

I prezzi sono di 4465eu per la versione con powermeter e 3960eu per la versione senza powermeter. I pesi: 2488gr per la versione con powermeter (2398gr senza). Praticamente 100gr meno della versione precedente.

Questo gruppo ho potuto utilizzarlo montato su una Ridley Grifn RS, non una bici propriamente gravel, ma “all-road”, quindi adatta a fuoristrada leggero.

Una bici che a dire il vero mi è piaciuta molto, essendo una bici dal peso di 7,37kg in taglia XL, montata con un’altra novità di SRAM, le ruote Zipp 303 XPLR SW.

Queste ruote sono secondo SRAM non delle semplici derivazioni da ruote stradali, ma le prime ruote sviluppate espressamente per un utilizzo gravel, tenendo a mente dei punti fondamentali:

1. La costante crescita della velocità nel gravel aumenta l’importanza dell’efficienza aerodinamica.

2. Le ruote gravel dell’attuale generazione presentano una bassa efficienza aerodinamica abbinate alle coperture gravel.

3. Per aumentare la velocità nel gravel risulta fondamentale la pressione bassa delle coperture, ma l’attuale disegno dei cerchi da gravel non presenta un supporto sufficiente alla copertura per sopportare i carichi laterali in curva a pressioni basse.

4. Il disegno dei cerchi attuali da gravel non aiuta a prevenire la pizzicatura quando si usano pressioni basse della copertura.

Queste Zipp XPLR hanno quindi un canale interno da 32mm, per un peso di 1495gr. Hookless, come da standard Zipp, ed una pressione massima consentita di 3,45bar. Esistono anche le ruote Zipp 303 S XPLR con mozzi 76/106 invece degli Z1 delle SW fatti in Germania, per un peso di 1642gr.

Zipp ha sviluppato con Goodyear degli pneumatici specifici per queste ruote, i Goodyear XLPR nelle versioni Inter e Slick. I primi sono per un utilizzo più fuoristradistico ed hanno misura 45mm per un peso di 525gr; mentre i secondi sono per un uso misto asfalto-fuoristrada, e sono quelli montati sulla Ridley che vedete, per una misura di 40mm ed un peso di 455gr.

A prima vista cerchi cosi larghi mi hanno lasciato un po’ perplesso, ma nella pratica funzionano veramente bene. La misura dei copertoni è 40mm reale, e il profilo si sposa perfettamente con quello del cerchio. Il peso poi è veramente basso per una combinata del genere. In salita la Grifn RS si arrampica veramente come una bici da strada normale, tranne nel caso si voglia stare spesso sui pedali a rilanciare, nel qual caso un po’ di inerzia si percepisce, ma sul passo sono eccellenti. Considerando che la bici intera ha un peso analogo a quello di bdc con coperture ben più striminzite. Su asfalto rovinato e buche poi è un piacere da usare, e su gravel non troppo tosto la minima tassellatura laterale fa si che nelle curve non si perda aderenza come con degli full-slick.

In compenso su fondi molto rovinati o pavé si vola letteralmente. Copertoni da 40mm a 3bar si mangiano tutto senza problemi e con la forma della carcassa senza spanciamenti dovuti ad un cerchio più stretto anche in curva non ci sono evidenti cedimenti della spalla dando grande senso di sicurezza anche in curvoni veloci.

Unico neo di questa Ridley la forcella un po’ morbida, che tende a flettere su frenate violente ed a sbacchettare un po’ se su fondo sconnesso in frenata, ma niente di troppo evidente.

Per venire al funzionamento del gruppo posso solo dire che è stato ineccepibile. I comandi sono molto ergonomici, e le cambiate sono molto secche, persino più che sul fratellastro da strada, con innesti “fucilati” di ogni pignone. Molto racing. Ottimi anche i nuovi freni, che sono identici a quelli da strada.

La scalatura a mio avviso è molto indovinata, una via di mezzo tra le cassetta gravel race e gravel adventure dell’Ekar di Campagnolo. Molto dipende dai percorsi che si affrontano e dalle preferenze personali, ma la scalatura mi è sembrata ottima sia per uso in pianura che in salita, dove ovviamente paga qualche buco qua e la a dipendenza da % di pendenza e gamba, ma nel complesso l’ho trovata ottima a mio gusto. La corona montata sul gruppo in test era la 40.

Veramente una bella bici con un montaggio sorprendente per versatilità. Forse più orientata all’All-Road che non a Gravel “serio”, ma qui poi si finisce nello sconfinare in discussioni filosofiche. Sorpresa più grande la combinata ruote Zipp e copertoni Goodyear, davvero un set a 360° per ogni utilizzo (cambiando coperture a seconda del percorso). Se i 1800eu per le Zipp XPLR SW e 1200eu per le S sono prezzi che le rendono anche molto attraenti da questo punto di vista, i 90eu di listino per i copertoni mi sembrano invece piuttosto cari.

FAQ

Cosa rende il nuovo gruppo SRAM RED XPLR AXS diverso dal precedente gruppo XPLR?

Il nuovo gruppo SRAM RED XPLR AXS è più resiliente che mai, con il cambio posteriore che permette la manutenzione più completa tra tutti i nostri cambi posteriori e il montaggio con il sistema Full Mount. Il RED XPLR AXS, con le sue 13 velocità, offre una gamma di rapporti più ampia come anche una migliore progressione tra i rapporti, con un controllo e una ritenzione della catena di livello superiore. I nuovi freni RED AXS garantiscono una frenata più facile che permette in qualsiasi circostanza di frenare direttamente dai supporti. Leggero, il gruppo RED XPLR AXS segna alla bilancia 102 grammi in meno rispetto alla precedente versione.

Quali componenti sono disponibili nella gamma SRAM RED XPLR AXS? Quando saranno disponibili?

Il gruppo SRAM RED XPLR AXS comprende un deragliatore posteriore Full Mount, la cassetta XG-1391 e diverse opzioni di guarnitura (sia con che senza il misuratore di potenza RED XPLR AXS). Si abbinano perfettamente ai comandi del cambio-freno SRAM RED AXS, alle pinze dei freni a disco, ai rotori, alla batteria e al caricabatterie e alla catena, consentendo di personalizzare il proprio stile di guida. I nuovi prodotti SRAM RED XLPR AXS sono disponibili dal 1° agosto 2024.

Quanto pesa il gruppo SRAM RED XPLR AXS? È più leggero della versione precedente?

Con un peso di 2476 grammi, lo SRAM RED XPLR AXS è più leggero di 102 grammi rispetto alla versione precedente.

Alcuni componenti del nuovo gruppo SRAM RED XPLR AXS sono retrocompatibili?

I comandi cambio/freno del tuo nuovo SRAM RED XPLR AXS funzionano con le generazioni precedenti.

Il gruppo è compatibile anche con tutti i comandi AXS, con tutte le catene Flattop da strada e con tutte le pedivelle 1x di tipo wide. Poiché il cambio posteriore Full Mount a 13 velocità è ottimizzato per lavorare con la cassetta RED XPLR XG-1391, questi componenti della trasmissione non sono retrocompatibili.

Quali sono le differenze tra SRAM RED XPLR AXS e Eagle Transmission?

Con il nostro deragliatore Full Mount più leggero, SRAM RED XPLR AXS è stato progettato appositamente per i ciclisti gravel e per adattarsi alle biciclette gravel. Mantenendo velocità e fluidità di cambiata con una cassetta a 13 velocità 10-46, RED XPLR AXS offre un range e salti più corti nei rapporti di cui hanno bisogno i ciclisti gravel. Anche lo SRAM Eagle Transmission utilizza il robusto cambio posteriore di tipo Full Mount, ma è progettato per il funzionamento con la cassetta ad ampia rapportatura Eagle 10-52 denti.

Come collego la mia trasmissione RED XPLR AXS a un ciclocomputer?

Il collegamento della tua trasmissione RED XPLR AXS è più facile che mai utilizzando l’Hammerhead Karoo, che si collega ai tuoi componenti AXS in modo automatico. Il nostro articolo Collegamento del tuo ciclocomputer mostra i dettagli delle operazioni da compiere per collegare diversi tipi di ciclocomputer alla tua trasmissione AXS.

Quali catene sono compatibili con lo SRAM RED XPLR AXS? Posso utilizzare una catena T-type?

No, solo le catene strada Flattop (RED, Force, Rival, o Apex) possono essere usate con RED XPLR AXS.

Anche se le nostre attuali catene da mtb e da strada possono sembrare uguali nella forma e nelle misure, sono ottimizzate in modo differente a seconda del loro specifico utilizzo attraverso i diversi tipi di trattamento finale. Per le migliori prestazioni, per la migliore durata e per non invalidare le condizioni di garanzia, le catene da mtb devono essere utilizzate esclusivamente con le trasmissioni da mtb e le catene da strada devono essere utilizzate con le trasmissioni da strada.

Quali cassette sono disponibili per il gruppo SRAM RED XPLR AXS?

La cassetta XG-1391 a 13 velocità è l’unica cassetta compatibile con il gruppo RED XPLR AXS ed è stata progettata per lavorare in modo perfettamente integrato con il cambio posteriore, permettendo al cambio di essere regolato senza viti di registrazione. La cassetta XPLR XG-1391 a 13 velocità pesa solamente 288 grammi e ogni singolo pignone presenta caratteristiche specifiche per ottimizzare la cambiata.

Quali tipi di rapporto sono disponibili per il gruppo SRAM RED XPLR AXS?

Le corone del gruppo SRAM RED XPLR AXS sono disponibili nelle dentature 38, 40, 42, 44 e 46. La compatibilità è prevista anche per le corone Aero 1x da 48, 50 e 52 denti.

La cassetta XPLR XG-1391 a 13 velocità presenta i pignoni con le dentature 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 28, 32, 38 e 46.

Quale guarnitura è disponibile per il gruppo SRAM RED XPLR AXS?

Il gruppo RED XPLR AXS offre il misuratore di potenza sulle corone a innesto filettato, la tecnologia X-SYNC e le nostre pedivelle più leggere. È disponibile anche con le corone senza il misuratore di potenza, con innesto direct mount. Le corone sono disponibili nelle dentature da 38 a 46 e si possono sostituire con facilità. Sulla guarnitura si può effettuare l’upgrade del misuratore di potenza. Le nostre pedivelle cave in carbonio hanno l’asse di tipo DUB per durare nel tempo e sono disponibili nelle lunghezze 160, 165, 167.5, 172.5 e 175 millimetri. Il cambio posteriore RED XPLR Full Mount lavora con la linea di catena di 47.5 mm (wide).

Quali versioni di misuratore di potenza sono disponibili per il gruppo SRAM RED XPLR AXS?

Il misuratore di potenza RED XPLR AXS con le corone a filetto presenta una precisione del +/- 1.5 per cento. Progettato per aiutarti a sfruttare al meglio i dati di allenamento, il misuratore di potenza posizionato sullo spider calcola sui due lati e ha una batteria che dura 200 ore, utilizza il Bluetooth LE (Low Energy), il trasferimento dati wireless ANT+ e sfrutta la calibrazione MagicZero che si regola in modo automatico quando inizi a pedalare.

Cosa sono le corone con montaggio a filetto? Come si sostituiscono?

Rimovibili e sostituibili, le corone con montaggio a filetto del misuratore di potenza RED XPLR AXS sono disponibili con dentatura da 38 a 46. Questo sistema proprietario di fissaggio della corona riduce il peso senza compromettere l’affidabilità. Per rimuovere le corone è necessario l’attrezzo specifico di rimozione delle corone a filetto (venduto a parte). 00.6218.042.000 – Codice attrezzo per la rimozione delle corone a filetto

Le corone a filetto del misuratore di potenza RED XPLR AXS sono compatibili con gli altri misuratori di potenza con corone a filetto?

No, le corone a filetto non sono compatibili tra loro.

Quanto è più efficiente il sistema frenante SRAM RED XPLR AXS?

Rispetto alla versione precedente, il gruppo RED XPLR AXS offre la vera frenata con un solo dito, che richiede l’80 per cento in meno sforzo quando si frena dai supporti e il 33 per cento in meno di sforzo quando si frena dal basso, con una caratteristica risposta in frenata e con una migliore modulazione.

Quali modifiche hanno interessato il progetto della pinza del gruppo SRAM RED XPLR AXS?

Le pinze del gruppo SRAM RED XPLR AXS sono più rigide e più leggere, con un maggiore spazio tra le pastiglie che assicura un funzionamento senza attriti. Per migliorare le prestazioni del freno, i pistoni sono stati spostati leggermente verso l’esterno.

Quali sono le modifiche ergonomiche che hanno interessato i comandi cambio/freno RED AXS? I comandi sono regolabili?

La forma del supporto e della leva freno dei comandi cambio/freno RED XPLR AXS è stata ottimizzata in modo particolare per la presa delle dita e aumentando lo spazio a disposizione tra le dita e la curva manubrio rispetto ai comandi delle versioni precedenti. Sono state progettate per adattarsi alle più diverse grandezze delle mani e presentano una superficie rugosa sulle leve e sui supporti per migliorare controllo e comfort. Per personalizzare il tuo sistema puoi regolare sia la distanza della leva dal manubrio (Reach Adjust) sia il punto di contatto sul rotore (Contact Point Adjust), in modo di essere certo di non pizzicare mai un dito o di fare andare la leva a fondo corsa contro il manubrio.

Per saperne di più sui nostri comandi: sram.com/en/learn/tech-deep-dives/red/axs-controls

Quanto durano del batterie dei comandi cambio/ freno RED AXS?

Le batterie CR2032 utilizzate nei comandi cambio/freno RED AXS durano circa due anni in normali condizioni di utilizzo (calcolate in circa 15 ore di pedalata per settimana).

Lo SRAM RED AXS ha il pulsante Bonus Button sul comando cambio/freno?

Il pulsante sul supporto del comando cambio/ freno RED AXS, denominato Bonus Button, offre un ulteriore punto di cambiata oppure può essere utilizzato per il controllo di un dispositivo ANT+.

Di default il Bonus Button è programmato come comando cambio, il destro per passare su un rapporto più duro e il sinistro per passare su un rapporto più agile. Puoi però personalizzare i tuoi Bonus Button utilizzando l’app SRAM AXS per controllare il tuo Hammerhead Karoo o di altri ciclocomputer compatibili.

I Wireless Blip sono compatibili con lo SRAM RED XPLR AXS?

Sì, la tua trasmissione AXS permette l’utilizzo fino a otto Wireless Blip. Puoi configurarli come preferisci utilizzando l’app AXS.

La nuova forma dei supporti implica un montaggio differente dei comandi RED AXS?

Progettati per essere montati con un angolo di 7 gradi, i segni stampati sui supporti dei tuoi comandi cambio/freno RED AXS ti permettono avere un punto di riferimento iniziale durante il montaggio. Come fa a migliorare le mie uscite il cambio posteriore SRAM RED XPLR AXS?

Il disegno di tipo Full Mount del cambio SRAM RED XPLR AXS permette una cambiata precisa e una resistenza agli impatti fenomenale. La puleggia inferiore Magic Wheel resiste a tutto e permette sempre lo scorrimento della catena. Questo cambio posteriore, compatibile con le attuali batterie AXS e progettato per lavorare con la cassetta XPLR a 13 velocità 10-46 denti e con le catene da strada di tipo Flattop, ha come obiettivo la precisione della cambiata e il controllo della catena, su qualsiasi terreno e in qualsiasi condizione.

Si può riparare il cambio posteriore SRAM RED XPLR AXS?

Il cambio posteriore RED XPLR AXS presenta numerose parti sostituibili e riparabili, come le parti soggette ad usura, le pulegge, la sezione esterna alta e bassa del parallelogramma, il sistema Full Mount e la sicura della batteria. 11.7518.110.000 – Kit vite cambio posteriore Full Mount RED XPLR AXS 11.7518.110.001 – Kit gabbia cambio posteriore RED XPLR AXS 11.7518.110.002- Sezione interna gabbia in carbonio cambio posteriore RED XPLR AXS 11.7518.110.003 – Kit snodo esterno cambio posteriore RED XPLR AXS 11.7518.104.006 – Kit puleggia cambio posteriore 11.7518.104.018 – Sicura batteria cambio posteriore

Se smonto il cambio posteriore SRAM RED XPLR AXS dalla mia bici, cosa devo fare per rimontarlo?

Se il cambio posteriore RED XPLR AXS viene smontato e rimontato, dovrà essere completato il procedimento del montaggio del cambio posteriore, della ruota e dell’asse passante. Assicurati che il cambio posteriore sia tirato verso dietro per regolare la distanza corretta della catena dalla cassetta durante le operazioni di serraggio. Per il rimontaggio non è necessario misurare di nuovo la lunghezza della catena.

Le parti sostituibili dei cambi RED AXS XPLR e Transmission sono tra loro intercambiabili?

Il set puleggia dei cambi Transmission e la sicura della batteria del cambio posteriore GX Transmission sono intercambiabili con il cambio posteriore RED AXS XPLR. Queste sono le uniche parti del cambio che possono essere scambiate fra loro.

Il cambio RED XPLR AXS ruota sulla sua sede durante un impatto e posso ripristinare la sua funzionalità come accade con l’Eagle Transmission?

Sì, il sistema Full Mount del tuo cambio RED XPLR AXS è progettato per ruotare in caso di impatto frontale, con lo spostamento del cambio distante dal pericolo e permettendo il ripristino della sua funzionalità dopo l’impatto.

Come mai la gabbia del mio cambio RED XPLR

AXS sembra storta, guardandola da dietro?

La gabbia Inline Cage del cambio RED XPLR AXS che ospita le pulegge è fatta apposta per allineare la catena che arriva dalla corona sulla scala completa dei pignoni della cassetta, con la diminuzione delle vibrazioni e del rumore causato dallo scorrimento. Queste caratteristiche fanno sembrare la gabbia storta, vista da dietro.

Che tipo di telaio è compatibile con lo SRAM RED XPLR AXS?

Sono compatibili con lo SRAM RED XPLR AXS i telai da gravel con un supporto cambio ad interfaccia di tipo UDH. Sono approvati i carri che presentano i foderi bassi lunghi fino a 415 mm. Non sono approvati i carri posteriori ammortizzati nei quali varia la distanza tra movimento centrale e asse ruota. Per ulteriori dettagli consultare le nostre specifiche di montaggio sul telaio.

Posso utilizzare il RED XPLR AXS sulla mia bici da strada?

Sì, il RED XPLR AXS può essere utilizzato sulla tua bici da strada se il tuo telaio ha il supporto cambio con interfaccia UDH e la lunghezza del carro minima di 415 mm.

Posso utilizzare il RED XPLR AXS sulla mia mountain bike?

No, il RED XPLR AXS non è previsto per l’utilizzo sulle mountain bike.

Cosa devo sapere per montare il cambio Full Mount?

Prepara. Aggancia. Stringi. Il cambio Full Mount può essere montato in tre semplici passaggi senza attrezzi specifici.

Cos’è un cambio Full Mount e quali sono i suoi vantaggi?

Un cambio Full Mount si monta su un telaio che presenta il supporto cambio con interfaccia UDH. Centrandosi sull’asse della ruota, si crea un sistema che in presenza di un impatto non presenta punti deboli. Il suo posizionamento preciso rispetto alla cassetta elimina anche la necessità delle viti di regolazione.

Qual è la differenza tra UDH e Full Mount?

UDH, acronimo di Universal Derailleur Hanger, fa riferimento al supporto cambio universale che può essere utilizzato dai marchi che supportano il progetto e funziona con i cambi posteriori tradizionali. I telai progettati per utilizzare l’UDH prevedono anche una interfaccia che non ha bisogno del supporto quando si monta un cambio posteriore di tipo Full Mount.

Con la trasmissione RED XPLR AXS posso utilizzare un deragliatore centrale?

No, la trasmissione RED XPLR AXS non è progettata per lavorare con più di una corona sulla guarnitura.

Qual è la durata della batteria per il cambio RED XPLR AXS?

Sul tuo cambio posteriore RED XPLR AXS, quando la luce è verde hai a disposizione 15-60 ore di vita della batteria. Se la luce che indica la durata della batteria è rossa, rimangono 6-15 ore di vita, e la luce lampeggiante rossa significa che la batteria dura meno di 6 ore.

I Bonus Button possono azionare il mio reggisella telescopico Reverb AXS?

Sì, per azionare il tuo Reverb puoi usare l’app SRAM AXS per personalizzare le funzioni dei tuoi Bonus Button. Sull’app AXS puoi modificare le preferenze dei comandi nel profilo bici all’interno del menu Configure Controls.

Come calcolo la lunghezza della mia catena RED?

Per calcolare la giusta lunghezza della catena del tuo sistema RED XPLR fai riferimento alla tabella sul Manuale utente o sulla Guida per calcolare la lunghezza della catena Full Mount. Utilizzando uno di questi due metodi, per calcolare la giusta lunghezza della catena devi conoscere la dentatura della corona e la lunghezza del carro posteriore della bici (distanza movimento centrale/asse ruota posteriore).

Se cambio la dentatura della corona devo anche ricalcolare la lunghezza della catena?

In alcuni casi è necessaria la modifica della lunghezza. Per verificare la lunghezza della catena in caso dovessi cambiare la dentatura della corona, fai riferimento alla Guida per calcolare la lunghezza della catena Full Mount o al Manuale utente