Ecco le nuovissime bici gravel Checkmate e Checkpoint SL

[Comunicato stampa] Oggi Trek ha presentato due nuove biciclette gravel per esplorare i migliori sentieri battuti. La nuovissima Checkmate SLR è la prima bici da corsa gravel di Trek e il modello gravel più leggero e veloce che il marchio abbia mai realizzato, perfetta per affrontare gli eventi più epici di questo sport. La nuova Checkpoint SL Gen 3 invece migliora la generazione precedente grazie all’aumento del comfort e della capacità di stivaggio, alla messa a punto della geometria e alle prestazioni del carbonio per le lunghe escursioni su ghiaia.

Entrambe le bici condividono la tecnologia di comfort IsoSpeed di Trek per attenuare le sconnessioni della strada e mantenere gli avventurieri in sella più a lungo. Inoltre, entrambe le gravel bike hanno telai e attacchi per le nuovissime borse Avventura di Trek, tra cui quella per il tubo orizzontale, per il telaio e la borsa a triangolo, più efficiente dal punto di vista aerodinamico e nascosta dal vento.

Bicicletta da corsa gravel Checkmate SLR

La Checkmate è la bici gravel più leggera di sempre di Trek, con il Carbonio OCLV Series 800 di qualità superiore, componenti di alto livello e una nuova tecnologia dei profili dei tubi che contribuisce a guadagnare un chilo rispetto al precedente modello Checkpoint SLR.

La bici gravel di Trek più veloce di sempre

La Checkmate è la bici da gravel più veloce di Trek, con gli stessi nuovi profili dei tubi aerodinamici Full System Foil e l’attacco manubrio monoblocco aerodinamico della Madone Gen 8. Inoltre, la nuova geometria Gravel Race di Checkmate mette i corridori in una posizione di guida più aggressiva ed efficiente. Queste caratteristiche contribuiscono a rendere Checkmate più veloce di 5 minuti e 54 secondi rispetto a Checkpoint SLR sul percorso di 200 miglia di Unbound (a 200W).

Nuovo attacco manubrio monopezzo leggero e aerodinamico

La Checkmate presenta lo stesso manubrio monoblocco in carbonio ultraleggero ed aerodinamico della Madone Gen 8, con comandi più stretti di 3 cm rispetto alle pieghe, in modo che i ciclisti possano scegliere tra una posizione più aerodinamica o più controllata e godere di un maggiore comfort ergonomico

Spazio per pneumatici fino a 45 mm (come misurato)

La Checkmate viene fornita con pneumatici da 38 mm, ma può montare pneumatici fino a 45 mm per affrontare velocemente percorsi impegnativi sia di gara che in allenamento.

Personalizzabile in Project One

Il modo migliore per acquistare la Checkmate è attraverso Project One per ottenere la taglia, i componenti ed il colore perfetto per te Inoltre, il nuovo schema Project One ICON Raw Lithos offre tonalità di terracotta mozzafiato in esclusiva per i clienti Checkmate.

Checkpoint SL Gen 3 – bici da gravel

Checkpoint SL Gen 3 presenta profili dei tubi ripensati e il Carbonio OCLV 500 Series che mantiene la bici leggera e scattante.

Archiviazione ottimizzata

Il nuovo design del telaio di Checkpoint SL Gen 3 ha più spazio per montare borracce in posizione più alta e borse e offre più spazio interno. Inoltre, ha un’infinità di attacchi per le borse sul tubo orizzontale, sul telaio, all’interno del triangolo, sulla forcella e per poter posizionare portapacchi posteriori e anteriori.

Nuovi dettagli che ispirano fiducia

La nuova geometria Gravel Endurance di Checkpoint SL Gen 3 ha un reach più alto e più corto, più comodo e adatto alle corse su sterrato di tutto il giorno. Inoltre, i ciclisti hanno a disposizione un manubrio GR Elite (su SL 5 e 6) o un manubrio GR Pro in carbonio (su SL 7), che hanno una forma più comoda e una maggiore inclinazione di 6 cm tra le pieghe e il cappuccio per un migliore controllo e una maggiore sicurezza, indipendentemente dal terreno.

Spazio per pneumatici fino a 50 mm (come misurato)

Checkpoint SL Gen 3 è dotato di pneumatici da 42 mm, ma può montare anche pneumatici da gravel più grandi e robusti per superare i terreni più accidentati.

Compatibile con reggisella telescopici e forcella a sospensione anteriore

La nuova Checkpoint SL Gen 3 è compatibile con la reggisella telescopica e aggiunge la compatibilità con le forcelle a sospensione anteriore con escursioni fino a 40 mm*, in modo che i clienti possano godere di ancora più comfort e sicurezza.

*Disponibile su tutte le taglie tranne la XS

Disponibilità

Le nuove Checkmate e Checkpoint di Trek sono ora disponibili presso tutta la rete nazionale di rivenditori Trek.