Trek Top Fuel in acciaio

Trek ha pubblicato sul suo account IG delle foto di una Top Fuel in acciaio, con il seguente testo.

Progettata dal designer industriale di Trek Kyle Neuser e realizzata dal laboratorio prototipi di Trek, “PipeDream” offre una nuova interpretazione delle classiche biciclette in tubo tondo d’acciaio. La visione di Kyle combina l’intramontabile resistenza e il naturale smorzamento dell’acciaio con la collaudata geometria e le prestazioni di pedalata della nuova Top Fuel.







Il telaio principale in acciaio minimale è completato da foderi e bilancieri Top Fuel di serie in alluminio, che abbinano un telaio robusto a una parte posteriore leggera e reattiva. Il passaggio dei cavi a vista aggiunge un’estetica pulita e silenziosa, mentre i supporti degli ammortizzatori in alluminio imbullonati consentono di regolare la cinematica della sospensione in qualsiasi momento.

Rifinita con una verniciatura ispirata alle bici in acciaio Trek degli anni ’80 e ’90, PipeDream ricorda che l’acciaio può ancora soddisfare le esigenze dei sentieri di oggi. Il tutto per una bici onesta, duratura e costruita per il futuro.

Cosa ne dite, dovrebbe andare in produzione?

