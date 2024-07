Nuova Trek Top Fuel Gen 4

Trek presenta la nuova Top Fuel: oltre ad avere un telaio più leggero di 220 grammi, è compatibile con il formato mullet ed ha una geometria variabile tramite flip chip.





Dettagli

Escursione: 120mm al posteriore, 130mm davanti.

Telaio in carbonio o alluminio

Ruote 29″, compatibile con mullet con forcella da 140mm

Angolo sterzo di 65.5° (nella posizione low)

Carro che varia in lunghezza a seconda della taglia

Taglie: S, M, M/L, L, XL

Trek

Geometria



.

[Comunicato stampa] Trek ha lanciato oggi una Top Fuel completamente rinnovata, portando alla ribalta l’amata bici da trail con un telaio nuovo e snello, che riduce il peso e si aggiorna con un nuovo Mino Link a 4 posizioni per una regolazione più ampia che mai. I ciclisti hanno ancora la sicurezza e la versatilità delle sospensioni da 120 mm di escursione posteriore/130 mm e delle ruote da 29˝ a scorrimento veloce, ma con un telaio extra leggero che è ancora più facile da guidare, in modo da poter affrontare comodamente lunghe giornate di downcountry o chilometri di XC.

Risparmio di peso

Grazie a un telaio riprogettato, la nuova Top Fuel pesa 220g in meno rispetto alla versione precedente, il che la rende la scelta perfetta per i ciclisti che cercano un mezzo ultraleggero per escursioni brevi o un mezzo da trail divertente. Gli amanti delle escursioni possono risparmiare ancora di più sul peso optando per componenti leggeri e una forcella con escursione ridotta.

Regolabile

La nuova Top Fuel si adatta facilmente al terreno e alle preferenze del rider come non mai. Il nuovo Mino Link a 4 posizioni offre due diverse regolazioni in un unico elegante pezzo, consentendo di modificare sia la geometria che la velocità di leva dallo stesso chip.

Con il nuovo Mino Link a 4 posizioni, i ciclisti che si cimentano in terreni tecnici con rocce e radici profonde possono modificare la geometria per ottenere un movimento centrale più alto con maggiore spazio per i pedali, mentre i ciclisti più aggressivi possono optare per una geometria progressiva.

Personalizzazione

Che si tratti di una bici leggera adatta a tutte le montagne o di un mezzo da XC snello ma robusto, la Top Fuel può essere adattata ai gusti di ogni ciclista. I passacavi guidati, il movimento centrale filettato e l’ampia compatibilità dei componenti la rendono semplice da personalizzare. La nuova Top Fuel è compatibile con forcelle da 120 mm a 140 mm di escursione e con sospensioni posteriori ad escursione più lunga per un massimo di 130 mm. L’aumento della distanza dalla reggisella telescopico offre ai ciclisti tutto lo spazio di cui hanno bisogno ed è persino compatibile con una configurazione di ruote MX, se utilizzata con una forcella da 140 mm.

Caratteristiche del telaio

La nuova Top Fuel è dotata di un telaio migliorato e di una nuova borsa BITS di Bontrager che consente di riporre in modo più semplice tubi, pompe e multiutensili per la corsa. Inoltre con il design delle sospensioni Active Braking Pivot di Trek permette di mantenere le sospensioni in movimento anche con i freni a doppio perno, e include protezioni a doppia densità per il tubo obliquo e il fodero orizzontale per mantenere il telaio protetto e la guida silenziosa.

Disponibilità

La nuova Top Fuel di Trek è ora disponibile presso tutta la rete nazionale di rivenditori Trek.

Prezzi Trek Top Fuel Gen 4

TOP FUEL 9.9 XX AXS GEN 4: 11.499,00€

TOP FUEL 9.9 X0 AXS GEN 4: 8.999,00€

TOP FUEL 9.8 GX AXS GEN 4: 6.999,00€

TOP FUEL 9.8 XT GEN 4: 6.499,00€

TOP FUEL 9 GEN 4: 4.919,00€

TOP FUEL 8 GEN 4: 4.099,00€

TOP FUEL 5 GEN 4: 2.869,00

Pesi