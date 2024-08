Trek presenta la nuova Procaliber Catbon, una front da XC con tecnologia IsoBow.

[Comunicato stampa] Trek ha svelato oggi la nuovissima Procaliber Carbon, portando le prestazioni delle hardtail XC a un livello superiore con una bici estremamente leggera, confortevole e versatile. La nuovissima Procaliber Carbon vanta l’esclusiva tecnologia IsoBow di Trek che aiuta ad attenuare le parti sconnesse dei trail, una forcella con più escursione da 120 mm, ruote da 29˝ e una geometria aggiornata per affrontare in modo ottimale le sezioni tecniche e battere i rivali in gara.







.

Nuovo IsoBow

La nuova Trek Procaliber Carbon abbandona il disaccoppiatore IsoSpeed utilizzato nelle versioni precedenti, optando invece per la nuovissima tecnologia IsoBow. L’IsoBow fa proseguire i foderi oltre la reggisella, consentendo loro di flettersi e di dissipare le vibrazioni causate da radici, rocce e tratti di trail accidentati. Questo aumenta il comfort e preserva l’energia per affrontare salite e attacchi esplosivi, riducendo al contempo il materiale per pedalate non solo più confortevoli, ma anche più leggere.

Più versatile che mai

Con i percorsi XC che diventano ogni anno più impegnativi, le hardtail devono adattarsi per stare al passo. Gli ingegneri di Trek hanno apportato alla nuova Procaliber gli aggiornamenti di cui ha bisogno per rimanere in testa al gruppo. La nuova forcella da 120 mm con escursione più lunga aiuta a superare le radici e le rocce, mentre il tubo sterzo più lento di 67° e il reach più lungo aumentano la stabilità per le discese più veloci. Il nuovo telaio è montato su un set di ruote da 29˝ per ridurre la resistenza al rotolamento e aiutare i ciclisti a ottenere più distanza da ogni pedalata.

Disponibilità

La nuova Procaliber Carbon di Trek è ora disponibile presso tutta la rete nazionale di rivenditori Trek.

Prezzi Trek Procaliber Catbon

PROCALIBER 9.7 AXS: 4.609,00€

PROCALIBER 9.6: 2.559,00€

PROCALIBER 9.5: 2.049,00€

