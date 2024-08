Flückiger operato d’appendicite prova ad esserci ai mondiali

Domenica scorsa, Mathias Flückiger ha dovuto subire l’asportazione d’urgenza dell’appendice. L’operazione è andata secondo i piani e il processo di recupero sta procedendo bene. Se l’argento olimpico di Tokyo sarà in grado di gareggiare nella gara di cross-country ai Campionati del Mondo di Mountain Bike di Andorra domenica sarà deciso a breve termine.

Per Mathias Flückiger, il ritiro ad alta quota in Engadina per prepararsi ai Campionati del Mondo di MTB nel comprensorio sciistico e ciclistico di Pal Arinsal, in Andorra, a circa 2000 metri di altitudine, ha preso una piega inaspettata. Il 35enne ha avvertito forti dolori al basso ventre, si è recato in ospedale e domenica scorsa ha dovuto subire un’operazione all’appendice.







.

L’operazione è andata secondo i piani e Flückiger ha potuto lasciare l’ospedale martedì mattina. Mercoledì ha completato la prima sessione di allenamento con la bici da corsa. “Ho avuto ottime sensazioni durante la preparazione e non voglio escludere una partenza in tempi brevi. Se il processo di guarigione continua come previsto, vorrei cogliere l’occasione e partire domenica. Ma di certo non correrò alcun rischio: la salute viene prima di tutto”, afferma Flückiger.

Il medico di Swiss Cycling Patrik Noack è già con la delegazione svizzera ad Andorra. Flückiger, che lo scorso anno ha vinto la Coppa del Mondo ad Andorra, arriverà domani, venerdì. Se sarà in grado di partecipare alla gara di fondo di domenica pomeriggio sarà deciso sul posto.