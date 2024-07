Canyon presenta la sua prima linea di scarpe: le TEMPR

Canyon entra nel mondo delle calzature, con una linea completa di scarpe, le TEMPR CFR, dedicata alle diverse discipline del ciclismo.







[Comunicato stampa] Dal 2002 Canyon si è costruita una reputazione invidiabile come uno dei marchi di ciclismo più evoluti e dirompenti al mondo. Ora Canyon sta trasferendo questa esperienza nelle calzature con il lancio della sua linea di calzature Tempr CFR progettata per le corse su strada ad alte prestazioni e le gare di mountain bike XC o gravel.

La linea Canyon’s Factory Racing (CFR) è l’apice dell’esperienza di ricerca e sviluppo dell’azienda distillata in prodotti all’avanguardia. Utilizzando i materiali più pregiati, la produzione della massima qualità e la conoscenza, l’esperienza e la dedizione alle prestazioni da parte di esperti del settore e ciclisti professionisti, la linea Tempr CFR è una scarpa Canyon adatta ai campioni.

Le nuovissime scarpe Tempr CFR sono progettate per raggiungere il punto d’incontro tra velocità e comfort, dando all’avampiede spazio per flettersi, bloccando il tallone e abbracciando il piede per fornire una piattaforma per pedalate fluide e dirette.

Canyon non solo si è avvalsa dell’esperienza dei veterani del settore Carl Bird ed Eric Horton, di FORM8ION per portare la loro conoscenza e il loro contributo a progetti all’avanguardia, ma ha anche lavorato con partner come BOA®, Solestar® e Vibram® per creare una scarpa di alto livello per consentire ai suoi atleti di livello mondiale di vincere eventi di livello mondiale.

“La nostra esperienza nello sviluppo di biciclette di livello mondiale non è seconda a nessuno, quindi era naturale portare quel talento di livello mondiale anche nello sviluppo delle scarpe, completando la connessione tra il ciclista e la sua bicicletta”, ha affermato Stan Mavis di Canyon, Direttore globale Gear .

Canyon si è concentrato sulla risposta a tre sfide durante lo sviluppo. Come ottimizzare la forma della calzatura in termini di potenza e comfort, come eliminare movimenti inutili e come aumentare misurabilmente i watt.

La risposta arriva in tre principali tecnologie di sviluppo:

Insieme a Solestar®, Canyon ha co-sviluppato la soletta PUREFIT360™ per adattarsi alla forma del piede e muovere naturalmente il piede, riportandolo in una posizione neutra per il massimo trasferimento di potenza senza alcun impatto sul comfort.

Le scarpe Temper CFR sono inoltre dotate della piastra interna in fibra di carbonio CFR a tutta lunghezza di Canyon. Entrambe queste tecnologie si combinano per offrire il massimo trasferimento di potenza in una scarpa comoda da indossare tutto il giorno.

In collaborazione con BOA®, Canyon ha sviluppato l’esclusivo sistema PerformFit Wrap per circondare il tallone e l’arco plantare, controllare il collo del piede e bloccare il tallone in posizione, eliminando movimenti inutili del piede all’interno della scarpa e garantendo libertà dai punti di pressione lungo l’arco plantare.



Queste due tecnologie si traducono in ciò che Canyon chiama Percent+, dove i suoi partner tecnologici e il design innovativo della scarpa forniscono un trasferimento di potenza altamente efficiente, prestazioni pronte per la gara e guadagni di watt misurabili rispetto ai sistemi di chiusura delle scarpe convenzionali.

“Le nostre prime scarpe appena uscite stanno ottenendo prestazioni all’avanguardia e si sono già dimostrate ai massimi livelli nelle corse. Siamo noti per sfidare lo status quo con la nostra esperienza di progettazione e il contributo dei nostri atleti. Con queste scarpe abbiamo raggiunto un’altra pietra miliare nell’innovazione”, ha affermato Mavis.

Le scarpe sono già degne del podio grazie ad atleti Canyon come Petr Vakoč, Zoe Bäckstedt (nella foto sotto), Luca Schwarzbauer e Dante Young, che hanno ottenuto vittorie in gare di Gravel, Ciclocross, XCO, XCC e su strada di alto livello in questa stagione .

Oltre alle ultime prestazioni di vestibilità di BOA® e Solestar®, Canyon ha anche incorporato un esclusivo materiale elasticizzato simile a un calzino per trattenere comodamente il piede. Sia le scarpe da strada che quelle da fuoristrada sono inoltre dotate di zone di scarico della pressione integrate nei tipici punti caldi per fornire un equilibrio di supporto ma flessibile.

Inoltre, due sistemi BOA® Li2 in alluminio anodizzato offrono una vestibilità multidirezionale, efficiente e perfezionata, durevole e sostituibile.

Sulle scarpe Off-road, la suola Vibram Megagrip® offre la migliore trazione della categoria.

Le scarpe Tempr CFR Road di Canyon sono disponibili nelle varianti bianca e nera, al prezzo di 329,95 EUR e con un peso di 250 g (taglia 42). Le sue scarpe Tempr CFR Off-road sono disponibili in nero con battistrada in gomma, o grigio o bianco con battistrada nero, anch’esse al prezzo di 329,95 euro, con un peso di 290 g (taglia 42)

Tutte le scarpe presentano un marchio sobrio, con il piccolo CFR Canyon sul tallone e un motivo Canyon sul retro del tallone.

Sia le scarpe da strada che quelle da fuoristrada sono disponibili nelle taglie UE tra 36-48 con mezze misure da 40,5 a 46,5 esclusivamente da Canyon.com o tramite l’app Canyon dove puoi anche trovare le istruzioni per la manutenzione. Inoltre, le calzature Canyon possono essere visionate anche presso le sedi Canyon’s Factory Service in Europa e Nord America.