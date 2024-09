[Comunicato stampa] Grinduro Italy 2024 hosted by Scott di disputerà dal 27 al 29 settembre 2024 a Massa Vecchia, la nuova location scelta per questo tipo di evento, che ridefinisce i confini del gravel. Strade bianche, trail, polvere, sudore e divertimento sono questi gli ingredienti perfetti per vivere giornate indimenticabili sui percorsi che si snodano tra i sentieri e le colline di Massa Marittima. Questa bike area si presta al format dell’evento che combina le prove speciali tipiche di una gara enduro in Mtb con una corsa più libera in stile gravel. Le prove speciali sono cronometrate e serviranno a definire una classifica finale, mentre tutto il resto del percorso è ad andatura libera. Un mix tra agonismo e cicloturismo che ha contribuito a sancire il successo di Grinduro, insieme all’atmosfera festosa che lo contraddistingue.







Grinduro Italy hosted by SCOTT 2024 prevede un tracciato di circa 100 km con 1.500 metri di dislivello, in cui sono collocate 4 prove speciali con caratteristiche tecniche diverse. Per chi desidera qualcosa di più soft è previsto anche il percorso Grindurito, vale a dire 50 km senza prove cronometrate.

Scott Sports Italia condividerà lo spirito di Grinduro sia sul campo di gara che fuori, con l’esposizione di alcune bici della gamma gravel. I partecipanti di Grinduro, grazie alla collaborazione con SCOTT e Massa Vecchia, avranno l’opportunità di vedere e testare alcuni modelli della flotta Gravel. Confermata anche la presenza di Marco Aurelio Fontana, brand ambassador di SCOTT, che ritorna a Grinduro dopo la partecipazione nel 2023 che lo ha visto tra i principali agonisti.

Vi aspettiamo per vivere un weekend all’insegna del divertimento e della passione per la bici gravel, per il cibo e la musica.

