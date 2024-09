Se cadete e vi finisce il manubrio in pancia…

… ovvero perché i tappini delle manopole sono fondamentali per non farsi (troppo) male. Fortunatamente quasi tutte le manopole con collarino serrabile sono chiuse sul loro lato esterno, se però si cercano delle manopole leggere si trovano ancora quelle che si devono spingere sul manubrio e, alla fine dell’operazione, richiedono di mettere un tappino esterno. Questo tappino viene fornito nella confezione, c’è però anche un’altra opzione, cioé quella di mettere al suo posto un multitool (Zefal, 35 Euro qui) o una forchettina per riparare le gomme tubeless come quella di Effetto Mariposa (8 Euro qui) o quella di Granite (20 Euro qui).







.

Voi cosa usate?