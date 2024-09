Red Bull Rampage del 2024: location e dettagli

Virgin, Utah (10 settembre 2024) – Tra un mese, i primi rider scenderanno in campo per la 18ª edizione della Red Bull Rampage. Le prime 8 atlete donne prenderanno il via giovedì 10 ottobre, seguite dai primi 18 atleti uomini sabato 12 ottobre, nell’ambito di un nuovo formato di evento di due giorni, in quello che sarà sicuramente uno storico scontro nel deserto dello Utah.



La Red Bull Rampage 2024 tornerà nell’iconica sede della competizione 2018/2019. Gli uomini torneranno nella stessa zona in cui hanno gareggiato nell’edizione 2018/2019, mentre le gare femminili si svolgeranno immediatamente accanto a quelle maschili, in una nuovissima zona incontaminata, ognuna con i propri cancelli di partenza e i propri recinti di arrivo. Questa nuova zona dedicata al raw agirà come una tela completamente bianca per le donne, che potranno esplorare e creare la linea che meglio metterà in evidenza il loro stile di guida e la loro abilità. I primi cinque atleti delle gare femminili e maschili riceveranno lo stesso premio in denaro per i loro sforzi.







.



“Il sito 2018/2019 è speciale per me perché ho fatto da scavatore per il mio amico Bas quando era una zona nuova di zecca per la Rampage e ho imparato molto durante quell’evento. Abbiamo condiviso la linea con il compianto Jordie Lunn, quindi ho dei ricordi molto belli di quell’anno“, racconta la prima concorrente Casey Brown. “Avere una nuova sede per le donne per l’anno inaugurale è super speciale. Sarà sicuramente una dimostrazione della vera grinta che ci vuole per costruire una linea completa da cima a fondo e potremo esercitare tutto il nostro potenziale creativo. Non vedo l’ora di iniziare a scavare!”



Nel frattempo, gli uomini tornano nella sede delle gare 2018 e 2019, dove si sono verificati alcuni dei momenti più leggendari del freeride, tra cui:

La terza vittoria di Brandon Semenuk.

La discesa elegante e fluida di Godziek nel 2019 che ha portato al suo People’s Choice Award

Il Best Trick e il secondo posto di Brett Rheeder nel 2019, dove ha centrato un flat-drop foot can

“Il sito del 2019 è la zona più ripida e più grande di tutte. È anche super speciale per me, perché la mia linea contiene il drop più grande della mia vita“, ha detto l’atleta Red Bull Szymon Godziek. “Non vedo l’ora di tornare per vedere se riuscirò a fare uno spin su quel drop enorme!”

Ecco dove i fan possono vedere tutte le azioni mozzafiato della Red Bull Rampage:

Women’s Broadcast : Giovedì 10 ottobre alle 9pm ET/6pm PT in simulcast su ESPN, Red Bull TV e sul canale YouTube di Red Bull Bike.

: Giovedì 10 ottobre alle 9pm ET/6pm PT in simulcast su ESPN, Red Bull TV e sul canale YouTube di Red Bull Bike. Trasmissione maschile : Sabato 12 ottobre alle 12:00 ET/9:00 PT su ESPN negli Stati Uniti e su Red Bull TV in tutti gli altri paesi.

: Sabato 12 ottobre alle 12:00 ET/9:00 PT su ESPN negli Stati Uniti e su Red Bull TV in tutti gli altri paesi. Spettacoli clou: Due show di un’ora andranno in onda domenica 27 ottobre su ESPN2 con la gara femminile alle 17:00 ET/2:00 PT e quella maschile alle 18:00 ET/3:00 PT.

Donne alle Red Bull Rampage 2024

Camila Nogueira (ARG)

Casey Brown (CAN)

Chelsea Kimball (USA)

Georgia Astle (CAN)

Robin Goomes (NZL)

Vaea Verbeeck (CAN)

Vero Sandler (GBR)

Vinny Armstrong (NZL)

Uomini della Red Bull Rampage 2024

Atleti pre-qualificati

Cam Zink (USA) Tom Van Steenbergen (CAN) Carson Storch (USA) Brendan Fairclough (GBR) Talus Turk (USA) Kyle Strait (USA) Emil Johansson (SWE) Bienvenido Aguado Alba (SPA)

Atleti jolly