Mondraker Foxy Carbon Unlimited 20 Years

A volte sai solamente che si stai facendo la storia. Una di queste volte è stato il giorno in cui abbiamo presentato la nostra prima FOXY. Lanciata nel 2004 per soddisfare una tendenza in crescita nel mondo della mountain bike di cui Mondraker non ne era ancora parte: L’Enduro. A vent’anni di distanza, celebriamo quell’evento con la FOXY CARBON UNLIMITED 20 YEARS. I 20 anni di coinvolgimento di Mondraker nell’Enduro sono racchiusi in una realizzazione molto speciale della nostra bicicletta più iconica.

Sapere da dove si viene è fondamentale per capire dove si è e dove si sta andando. Nel 2004, appena due anni dopo la nascita di Mondraker, la nostra linea di full suspension era composta dalla PENSACOLA (XC), dalla CURVE (freeride) e dalla generosa PETROL (DH). A quel punto arrivò la FOXY, con i suoi 140 mm di escursione gestiti da un sistema di sospensione tradizionale a quattro punti d’infulcro (lo Zero

Poi, nel 2011, la FOXY ha adottato lo schema proprietario Zero Suspension System e due anni dopo è diventata la nostra prima bicicletta con la Forward Geometry. Nel 2015 è arrivata la prima FOXY in fibra di carbonio e dal 2019 la FOXY è passata alle ruote da 29”.

La FOXY CARBON UNLIMITED 20 YEARS è stata lanciata per commemorare i 20 anni in cui la FOXY ha fatto strage di sentieri in tutto il mondo. Saranno disponibili solo 20 biciclette numerate in tutto il mondo, 20 biciclette ispirate all’estetica e al design della FOXY XR 2013, il primo modello prodotto con FORWARD GEOMETRY. Chi può dimenticare l’aspetto leggendario della FOXY XR 2013 con il suo telaio in alluminio idroformato, completato dalle sospensioni Fox con rivestimento Kashima e da quelle ruote Crank Brothers Iodine 3 così uniche?

Il nostro reparto di verniciatura interno ha ripreso la stessa tonalità di nero (Black Diamond), bianco e oro (Foxy Gold) per rendere la FOXY CARBON UNLIMITED 20 YEARS davvero spettacolare. Ciascuna delle 20 biciclette numerate è dipinta a mano, una per una, e comprende dettagli sulle forcelle, sugli ammortizzatori e sulle ruote. Uno dei dettagli più interessanti è la successione di tutti i loghi FOXY degli ultimi 20 anni, che si trovano lungo il tubo orizzontale.

Come per le altre serie UNLIMITED, le 20 biciclette numerate FOXY CARBON UNLIMITED 20 YEARS sono accompagnate da una cusodia contenente un libretto che illustra la storia del modello, la vernice per il ritocco del telaio e un certificato di autenticità che attesta che siete uno dei soli 20 fortunati al mondo a possedere la FOXY più esclusiva di sempre.

