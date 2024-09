Spyshot: deragliatore SRAM T-Type meccanico

Ebbene sì, sono affiorate delle foto che ritraggono il deragliatore SRAM 1×12 senza forcellino, cioé T-Type, attuato da cavo, proprio quando sembrava che SRAM si fosse dedicata al mondo dei deragliatori wireless con batteria. Il deragliatore, senza loghi, sembra essere ancora in fase di prototipo, ma è chiaramente un componente SRAM e utilizza la stessa gabbia Transmission. Le immagini a bassa risoluzione rendono difficile individuare qualsiasi dettaglio, ma la parte del deragliatore a montaggio diretto è molto più evidente rispetto alla versione wireless – dovremo aspettare per vedere se l’aspetto cambierà per la produzione.

Non ci sono foto del manettino, quindi non possiamo dire se utilizzerà un cambio Eagle a 12 velocità standard o un nuovo design con un diverso rapporto di trazione. Sembra che il pacco pignoni sia lo stesso, così come la catena.







