Il nuovo truck di Mondraker

Benvenuti al nostro tour esclusivo dell’impressionante truck Mondraker Factory Racing! Unisciti a noi per scoprire ogni angolo di questo quartier generale mobile che spinge i campioni sul gradino più alto del podio. Dal suo sorprendente design esterno alla sua configurazione tecnica all’avanguardia, questo truck è una vera meraviglia su ruote. Scoprite come i meccanici mantengono le bici in condizioni ottimali e come gli atleti si preparano per le competizioni più intense del mondo.