[Comunicato stampa] Saudi Freeride Flight 001 ha inciso il suo nome negli annali della storia della mountain bike come evento inaugurale di freeride in Arabia Saudita, inaugurando una nuova era per gli sport estremi in Medio Oriente. Con uno straordinario raduno di star del freeride internazionale, l’evento è stato luogo di un’azione senza precedenti che incoraggerà molti ad avvicinarsi alla mountain bike nella regione.

Attraverso questo imponente progetto e in collaborazione con le autorità competenti dell’Arabia Saudita, la Saudi Austrian Entertainment Company mira a promuovere il ciclismo, e soprattutto il freeride mountain biking. “Local heros” e star internazionali si sono riuniti per girare fianco a fianco, esplorando per la prima volta in assoluto il territorio unico dell’Arabia Saudita, aprendo la strada a nuove opportunità per lo sport in tutto il Medio Oriente.

Per questo, il trail builder professionista Clemens Kaudela ha creato il primo tracciato Freeride in assoluto presso “The Suburbia”, un centro polisportivo sulle colline di Jeddah. Il tracciato sarà testimone delle elettrizzanti performance di Johnny Salido dal Messico, Bienvenido Aguado dalla Spagna e i fratelli Ruso dall’Austria, rendendoli i primi freerider professionisti a solcare il terreno dell’Arabia.

Uno dei momenti salienti è stata la partecipazione entusiasta di oltre 100 rider locali, per lo più di nazionalità filippina, che hanno affrontato il tracciato amatoriale con coraggio e abilità, dimostrando lo spirito inclusivo della comunità globale del freeride. Georgie Fechter, proprietario di Masters of Dirt, ha condiviso il suo entusiasmo per l’evento: “Ho sempre desiderato mostrare l’incredibile ospitalità dell’Arabia Saudita ai miei amici e ai riders di Masters of Dirt. Questo paese ha molto più da offrire di quanto sembri. Ospitare qui il primo evento di freeride è stato un sogno diventato realtà, ed è un momento della mia vita che non dimenticherò mai. Il calore e l’eccitazione che abbiamo sperimentato sono stati davvero incoraggianti e sottolineano il fascino universale che gli sport estremi sanno offrire”.

Questo evento storico è stato reso possibile grazie agli sforzi congiunti della Saudi Austrian Entertainment Company, Clemens Kaudela, e supportato da stimati partner come Red Bull, Red Bull Mobile, Masters of Dirt e CPGANG. Il loro supporto è stato fondamentale nel trasformare questo sogno in una realtà spettacolare, fornendo ad atleti e appassionati una piattaforma per mostrare il proprio talento e la passione per lo sport nel più puro “spirito Freeride”.

